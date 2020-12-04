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Владельцев карт Сбербанка предупредили об опасности полного списания денег

11:04 04.12.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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По словам эксперта, в последнее время в стране начала распространяться новая схема мошенничества. В ней замешаны «сотрудники» различных правоохранительных ведомств: например, полиции или службы судебных приставов.

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Мошенники психологически воздействуют на людей и добиваются того, чтобы те предоставили любую нужную им информацию

Владельцев банковских карт в России предупредили об опасности полного списания денег. Новую опасность для личных средств граждан представляют различные ведомства. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Аркадий Лизин, сообщает PRIMPRESS.

По словам эксперта, в последнее время в стране начала распространяться новая схема мошенничества. В ней замешаны «сотрудники» различных правоохранительных ведомств: например, полиции или службы судебных приставов.

Мошенники представляются сотрудниками органов, и это пугает человека на том конце провода.

«Таким образом мошенники психологически воздействуют на людей и добиваются того, чтобы те предоставили любую нужную им информацию или перевели деньги на нужные им номера. Жертва ведется на подобные манипуляции и делает все по инструкции афериста», – рассказал Лизин.

Специалист советует не верить на слово тем, кто звонит на личный номер телефона. Такой звонок лучше сразу же оборвать и перезвонить по официальному номеру вашего банка. В таком случае можно быть уверенным в получении достоверной информации.

Можно либо позвонить по номеру Сбербанка, либо сделать запрос в мобильном приложении. Главное не предоставлять злоумышленникам никаких личных данных.

Ранее PRIMPRESS сообщал, что специалисты Сбербанка предупредили россиян о новой схеме мошенничества, которая затрагивает клиентов этого крупнейшего в России кредитного учреждения. Злоумышленники начали применять фиктивных роботов-помощников.

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