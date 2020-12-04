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Молитвы Богородице, которые стоит прочитать 4 декабря на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

11:33 04.12.2020 Фото: Православие.ру
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Этот праздник ожидает от нас особенных молитв к Божией Матери: священники советуют помолиться сегодня Богородице с особым усердием, чтобы получить от нее утешение, ее покровительство и защиту.

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Этот праздник ожидает от нас особенных молитв к Божией Матери: священники советуют помолиться сегодня Богородице с особым усердием, чтобы получить от нее утешение, ее покровительство и защиту

4 декабря православная церковь торжественно отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы, связанный с рождением Девы Марии и определением ее дальнейшей судьбы.

Этот праздник ожидает от нас особенных молитв к Божией Матери: священники советуют помолиться сегодня Богородице с особым усердием, чтобы получить от нее утешение, ее покровительство и защиту.

Традиции праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Сегодня церковь приглашает всех на службу, и каждый имеет возможность обратиться к Божией Матери, чтобы вымолить у нее помощь в житейских нуждах и скорбях.

4 декабря в храмах пройдут особые службы, на них лучше идти семьей, с детьми, чтобы и они могли помолиться Небесной Заступнице.

Сегодня не надо забывать, что идет пост и действуют ограничения, предписанные церковью. Запрещается скоромная пища, но бокал вина для поддержания сил постящихся и рыбные блюда допускаются.

Молитвы Богородице, которые стоит прочитать 4 декабря

Благодарственная: «Восхваляю Тебя, Великая, и славлю имя Твое. Сжалься над нами, грешными и недостойными, не оставляй нас без покрова Своего. Во власти Твоей каждый ныне живущий, и всякий нуждается в помощи Твоей незримой. Благодарю Тебя, Милостивая Заступница душ людских, за счастье ежечасное, за помощь и любовь великую. Славься, Великая, Славься. Аминь».

Молитва с просьбой о помощи в скорби и беде: «Царица моя Преблагая, Надежда моя и Пристанище, скорбящих Радость, брошенных Поддержка! Разреши беды мои, разреши скорбь, помоги мне, немощному, обрести силу и веру, дабы противостоять невзгодам. Тоску мою смягчи, утешь сердце да не позволь сбиться с верного пути. Аминь».

Сегодня, 4 декабря, стоит помнить, что каждая произнесенная с верою от чистого сердца молитва непременно сотворит чудо. Но святые отцы напоминают, что молиться православные могут не только по особому случаю, но и в любой день.

Источник: mk.ru

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