Молитва об искуплении грехов и помощи в беде 4 декабря 2020 года на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Если есть возможность, нужно обязательно сходить на службу, помолиться Богородице, также стоит взять с собой детей, чтобы благословение Богоматери легло и на них

4 декабря церковь отмечает большой праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день принято читать молитвы, обращенные к Богоматери Деве Марии. Особые слова будут наделены чудодейственной силой.

Сегодня по церковному календарю отмечается большой праздник, который относится в двунадесятым — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Двунадесятые праздники — это самые большие 12 церковных праздников, которые считаются наиболее важными после Пасхи.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — праздник радостный и священный. В этот день церкви отмечают специальные службы. Поэтому, если есть возможность, нужно обязательно сходить на службу, помолиться Богородице, также стоит взять с собой детей, чтобы благословение Богоматери легло и на них.

Молитвы, обращенные к Пресвятой Богородице в этот праздник, обладают особой чудотворной силой.

Обратись к Деве Марии в этот день при помощи этих молитв, и ты получишь ее помощь в нужде и святое заступничество.

Молитва о помощи в беде к Пресвятой Богородице

Царица моя преблагая, надежда моя и пристанище, скорбящих радость, брошенных поддержка! Разреши беды мои, разреши скорбь, помоги мне немощному обрести силу и веру, дабы противостоять невзгодам. Тоску мою смягчи, утешь сердце да не позволь сбиться с верного пути. Аминь.

Молитва о защите и заступничестве к Пресвятой Богородице

Царица Небесная, оплот мой и надежда моя, обрати на меня свой взор и не отрекись от искренней просьбы о защите. Не бросай меня на произвол судьбы, отведи беды от меня и моих близких. Не позволь угодить в сети дьявольские да убереги от его последователей. Подари защиту свою и благословение, умягчи сердца и посели в них сострадание. Аминь.

Молитва об искуплении грехов к Пресвятой Богородице

Богородица, к твоей помощи взываю и на тебя уповаю. Ты видишь мою слабость, так подари исправление и научи любить Господа всей душой и помышлениями. Подари благодать свою, милосердная, да даруй усердия жить праведно. Донеси недостойную просьбу мою до Отца нашего. Ниспошли мне свое благословение. Аминь.

Молитва-благодарность к Пресвятой Богородице

Богородица, к твоей помощи взываю и на тебя уповаю. Ты видишь мою слабость, так подари исправление и научи любить Господа всей душой и помышлениями. Подари благодать свою, милосердная, да даруй усердия жить праведно. Донеси недостойную просьбу мою до Отца нашего. Ниспошли мне свое благословение. Аминь.

Источник: clutch.ua