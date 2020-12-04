Чек лист: что должен сделать стоматолог во время приема!

Очень часто стоматолога ищут по отзывам и рекомендациям/ Поэтому первый визит всегда волнительный-все ли получится так как хотелось, окажется ли врач внимательным и профессиональным.
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Чтобы от волнения не растеряться , сохраните себе этот чек-лист и прочитайте его перед посещением стоматолога еще раз.
Что должен сделать ваш стоматолог на приёме:
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Попросить заполнить анкету о вашем здоровье.В ней вы должны указать данные об аллергии и всех заболеваниях, не связанных с зубами. От этой информации зависит выбор лечения.
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Расспросить подробно про зубы. Стоматолог обязательно спрашивает, что вас беспокоит, есть ли боли, когда вы последний раз были у врача.Индивидуальный подход позволяет подобрать оптимальный план лечения.
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Соблюдать гигиену.
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Информировать вас о том, что он сейчас будет делать.Пациенту не всегда бывают понятны действия врача.Честный врач ничего от вас не скрывает, поясняет, что он делает и почему.
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Сфотографировать ваши зубы. Фото ваших зубов нужно для того, чтобы зафиксировать исходную ситуацию, отслеживать лечение и сделать его более прозрачным. .
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Провести необходимую диагностику. Обычно это трёхмерный или панорамный снимок зубов. На нём видны все зубы, состояние корней и костей.
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Ответить на все вопросы пациента.Тут очень не советую стесняться, обязательно переспросите то, что не поняли, от этого зависит ваше здоровье, и вы должны до конца понимать что и как будет происходить.
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Будете применять на практике мои советы?
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Ждем Вас на консультацию по адресу: ул.Гоголя 15,ТЦ "Юпитер", 3 этаж.
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Источник: Раздел стоматологической клиники "Колибри" на сайте Весь Бердск