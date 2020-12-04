Поздравительные открытки на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Мы собрали красивые открытки, картинки, анимации с поздравлениями на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается ежегодно 4 декабря.

Эти открытки можно бесплатно скачать на телефон, на планшет или на компьютер и отправить своим любимым, родным, друзьям, подругам, коллегам и всем-всем-всем! Также можно поделиться этими открытками в соцсетях!

Введение во храм Пресвятой Богородицы — христианский праздник, основанный на том, что родители Богородицы святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребёнка Богу, в трёхлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, при котором она жила до своего обручения с праведным Иосифом.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Источник: открытки.kz