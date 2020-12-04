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Поздравительные открытки на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года

06:50 04.12.2020 Фото: открытки.kz
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4 декабря православный мир отмечает очень важный церковный праздник — Введение во храм Богородицы.

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Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года
Сюжет: Православные обряды
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Поздравительные открытки на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 годаМолитва об искуплении грехов и помощи в беде 4 декабря 2020 года на праздник Введения во храм Пресвятой БогородицыЕщё 458 новостей

Мы собрали красивые открытки, картинки, анимации с поздравлениями на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается ежегодно 4 декабря.

Эти открытки можно бесплатно скачать на телефон, на планшет или на компьютер и отправить своим любимым, родным, друзьям, подругам, коллегам и всем-всем-всем! Также можно поделиться этими открытками в соцсетях!

Введение во храм Пресвятой Богородицы — христианский праздник, основанный на том, что родители Богородицы святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребёнка Богу, в трёхлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, при котором она жила до своего обручения с праведным Иосифом.

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Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года
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Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года
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Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года
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Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года
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Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года
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Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года
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Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года
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Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года
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Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Источник: открытки.kz

4 декабря 2020 Введение во храм Пресвятой Богородицы открытки праздник
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В Днем введения во храм Богородицы Святой!

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