Чудесной красоты поздравления на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года в прозе

Великий христианский праздник Введение (входа) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

Поздравления на Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020 в прозе.

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Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. От чистого сердца желаю большого и светлого счастья тебе и твоим близким, а также здоровья, мира, радости, отрады, гармонии и доброты души.

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Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы и желаю душевного тепла, сердечной радости, светлой надежды, искренней любви, крепкой веры, счастливой звезды, которая всегда будет тебя вести к благодати.

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В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлёт терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.

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Поздравляю с праздником и в день Введения во храм пресвятой Богородицы пожелать хочу, чтобы душа поистине всегда была счастливой и свободной, чтобы сердце хранило свою веру и светлую надежду, чтобы был добрым и благим каждый поступок и каждый день, чтобы оставался всегда светлым разум и праведным жизненный путь.

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Желаю, чтобы душа всегда была легкой и чистой, чтобы ее никогда не отягощали скверные мысли и желания. Желаю, чтобы вера помогала найти в себе силы и жить руководствуюсь велению Бога. Пускай смирение поможет принимать только верные и праведные решения, тогда ваши жизнь будет доброй, счастливой, наполненной светом и любовью. С днем Введения во храм Пресвятой Богородицы!

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Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Пусть тебя окружают добрые люди. Пусть с тобой всегда будет твоя надежда и любовь. Пусть Богородица хранит тебя и твою семью от бед. Пусть твоя жизнь освещается лучами счастья. Желаю здоровья, мира, духовного роста, самореализации и хороших поступков в жизни.

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Поздравляю с введением во храм Пресвятой Богородицы! Пускай этот светлый денек будет полон добра, радостных вестей и удачи! Желаю, чтобы каждый день святая Богородица тебя оберегала и посылала тебе свое благословение! Живи в гармонии, береги себя и своих близких, и пускай твое сердце переполняет любовь!

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Со светлым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сбережет тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!

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Пусть в этот светлый праздник душа наполнится светом и терпением. Пусть Бог пошлет милосердие и благие вести. Желаю семье процветания, веры и любви, пусть молитвы будут всегда услышаны. С праздником!

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Пусть каждая ступень наградит теплом, пусть на веру с любовью вам Бог отвечает. Желаю с добром по жизни идти, родных согревать в объятиях крепких. Пусть благо несет каждый новый день вам, и не покидает надежда на лучшее.

Источник: pozdravok.ru