Как медработнику подать жалобу об отсутствии выплат: правила подачи и ссылка на форму жалобы

1 декабря в силу вступила норма, по которой медицинский работник может пожаловаться на несвоевременное или неполное получение специальной выплаты, назначенной Правительством.
1 декабря в силу вступила норма, по которой медицинский работник может пожаловаться на несвоевременное или неполное получение специальной выплаты, назначенной Правительством.
Если медработник не получил, получил несвоевременно или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена с 1 ноября 2020 года новым постановлением Правительства, то он может подать жалобу в электронном виде на Госуслугах. По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка.
категорию медицинских работников, к которой относитесь;
название медорганизации;
месяц, за который выплаты не получены или получены не полностью и несвоевременно.
После того как отправите заявление, в ваш личный кабинет на Госуслугах придет подтверждение о его приеме.
По результатам рассмотрения жалобы вам в личный кабинет поступит ответ.
Важно: проверьте данные в заявлении, его не рассмотрят, если указаны недостоверные фамилия, имя, отчество заявителя, а также если в заявлении оскорбления, нецензурная лексика, угрозы жизни, здоровью или имуществу сотрудников ведомства. Полный список причин, по которым могут не рассмотреть заявление, указан на сайте Госуслуг.