Как медработнику подать жалобу об отсутствии выплат: правила подачи и ссылка на форму жалобы

1 декабря в силу вступила норма, по которой медицинский работник может пожаловаться на несвоевременное или неполное получение специальной выплаты, назначенной Правительством.

По результатам рассмотрения жалобы вам в личный кабинет поступит ответ

1 декабря в силу вступила норма, по которой медицинский работник может пожаловаться на несвоевременное или неполное получение специальной выплаты, назначенной Правительством.

Если медработник не получил, получил несвоевременно или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена с 1 ноября 2020 года новым постановлением Правительства, то он может подать жалобу в электронном виде на Госуслугах. По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка.