День информатики в России отмечается 4 декабря: История и интеллектуальные поздравления в праздник

Информатика как учебная дисциплина впервые появилась в школах Советского Союза в 1985 году. Тогда же появился и первый учебник по этому предмету «Основы информатики и вычислительной техники».

День информатики в России традиционно отмечается 4 декабря

День информатики в России традиционно отмечается 4 декабря. В 1948 году в этот день Государственным комитетом Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство было зарегистрировано изобретение, представляющее собой цифровую электронную вычислительную машину. Авторами проекта выступили И. С. Брук, являющийся членом-корреспондентом АН СССР по Отделению технических наук, и его сотрудник Б. И. Рамеев. Однако прародителем всей вычислительной техники, пожалуй, можно назвать изобретение Германа Холлерита – электрическую вычислительную машину 1860 года выпуска.

Информатика как учебная дисциплина впервые появилась в школах Советского Союза в 1985 году. Тогда же появился и первый учебник по этому предмету «Основы информатики и вычислительной техники», автором которого выступил А. П. Ершов.

***

Запрограммируем удачу

В день информатики нам всем!

Еще и счастья бы в придачу,

И много знаний без проблем!

Логично выстроились звезды,

Им этот праздник по душе,

И с праздником, пока не поздно,

Шлю поздравления тебе!

***

Уже снежинок хороводы,

Кружась, мелькают на дворе,

День информатики в России

Все отмечают в декабре.

Компьютер создан не напрасно,

Он облегчает людям жизнь

Для всех ПК — стал другом верным,



В нем разум, мысли собрались.

Он помогает нам в работе,

Решает важные дела,

И информатика, пожалуй,

Для всех людей сейчас важна!

***

Поздравляю с Днём информатики в России и желаю всегда обладать важной информацией для успеха, иметь в жизни надёжный антивирус от проблем и недуг. Успехов в работе и только высоких результатов, упорства, настойчивости, сообразительности и удачи для достижений поставленных целей.

***

День информатики в России

Настал в морозном декабре,

Я в этот день желаю силы,

Здоровья, радости тебе!

Да, информатика — наука

Весьма полезная для всех,

С ней не придет к нам грусть и скука,

А прилетит большой успех!

***

Слово «информатика» знакомо нынче всем.

Оно уже во все проникло сферы.

Решает информатика множество проблем,

Вы сами вспомнить можете примеры.

Мы в День информатики хотим поздравить тех,

Кто важную науку развивает.

Мы знаем, с информатикой Россию ждет успех.



И этому ничто не помешает.

***

Уж в прошлом время динозавров,

Шкур мамонта и острых стрел.

Не понимаем мы значения

Уже шарльер и монгольфьер.

Сегодня в царстве технологий

Высоких человек живет.



Простым нажатием на мышкуПривет он другу отошлет.

Без информации, конечно,

Наука, человек бессильны.

Сегодня праздник отмечаем —

День информатики в России.

***

Информатика — столь важная наука,



Настоящий двигатель прогресса,Для работы нам нужна и для досуга,Изучать ее все будут с интересом!

Информатика всегда пусть процветает,

Чтоб научные вершины покорялись!

Пусть ее на свете каждый изучает,

Чтобы новые программы появлялись!

***

Я хочу, друзья, поздравить

С информатики вас днем.

Мы с наукой этой славной

Рука об руку идем.

Пусть она вам будет в помощь

Достижения вершин.

Получать большую пользу

От умнейших вам машин.

***

С Днем информатики тебя я поздравляю!

Нам без компьютеров теперь уж не прожить.

Во всех делах успешности желаю,

И настроенью я желаю не грустить.

Пусть информатика своею силой

Наш мир лишь к лучшему ведет.

Чтоб созиданье радость приносило,



Пускалось сердце чтоб в полет.

***

День информатики сегодня,

Вас поздравляю от души,

Пускай вам байты будут в помощь,

Желаю счастья вам в сети.

Пусть интересная наука

Вам помогает каждый день,



Учить программы и быть «в курсе»Пусть никогда не будет лень.

***

С Днем информатики сердечно

Позвольте мне поздравить вас,

Пусть мир волшебный электронный

Покажет вам в работе класс.

Машина умная на благо



Пусть служит в каждом деле вам,Программы пусть помогут в жизни,Избавят от проблем и драм.

Источник: pozdravok.ru