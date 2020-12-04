День информатики в России отмечается 4 декабря: История и интеллектуальные поздравления в праздник

День информатики в России традиционно отмечается 4 декабря. В 1948 году в этот день Государственным комитетом Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство было зарегистрировано изобретение, представляющее собой цифровую электронную вычислительную машину. Авторами проекта выступили И. С. Брук, являющийся членом-корреспондентом АН СССР по Отделению технических наук, и его сотрудник Б. И. Рамеев. Однако прародителем всей вычислительной техники, пожалуй, можно назвать изобретение Германа Холлерита – электрическую вычислительную машину 1860 года выпуска.
Информатика как учебная дисциплина впервые появилась в школах Советского Союза в 1985 году. Тогда же появился и первый учебник по этому предмету «Основы информатики и вычислительной техники», автором которого выступил А. П. Ершов.
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Запрограммируем удачу
В день информатики нам всем!
Еще и счастья бы в придачу,
И много знаний без проблем!
Логично выстроились звезды,
Им этот праздник по душе,
И с праздником, пока не поздно,
Шлю поздравления тебе!
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Уже снежинок хороводы,
Кружась, мелькают на дворе,
День информатики в России
Все отмечают в декабре.
Компьютер создан не напрасно,
Он облегчает людям жизнь
Для всех ПК — стал другом верным,
Он помогает нам в работе,
Решает важные дела,
И информатика, пожалуй,
Для всех людей сейчас важна!
***
Поздравляю с Днём информатики в России и желаю всегда обладать важной информацией для успеха, иметь в жизни надёжный антивирус от проблем и недуг. Успехов в работе и только высоких результатов, упорства, настойчивости, сообразительности и удачи для достижений поставленных целей.
***
День информатики в России
Настал в морозном декабре,
Я в этот день желаю силы,
Здоровья, радости тебе!
Да, информатика — наука
Весьма полезная для всех,
С ней не придет к нам грусть и скука,
А прилетит большой успех!
***
Слово «информатика» знакомо нынче всем.
Оно уже во все проникло сферы.
Решает информатика множество проблем,
Вы сами вспомнить можете примеры.
Мы в День информатики хотим поздравить тех,
Кто важную науку развивает.
Мы знаем, с информатикой Россию ждет успех.
***
Уж в прошлом время динозавров,
Шкур мамонта и острых стрел.
Не понимаем мы значения
Уже шарльер и монгольфьер.
Сегодня в царстве технологий
Высоких человек живет.
Привет он другу отошлет.
Без информации, конечно,
Наука, человек бессильны.
Сегодня праздник отмечаем —
День информатики в России.
***
Информатика — столь важная наука,
Для работы нам нужна и для досуга,
Изучать ее все будут с интересом!
Информатика всегда пусть процветает,
Чтоб научные вершины покорялись!
Пусть ее на свете каждый изучает,
Чтобы новые программы появлялись!
***
Я хочу, друзья, поздравить
С информатики вас днем.
Мы с наукой этой славной
Рука об руку идем.
Пусть она вам будет в помощь
Достижения вершин.
Получать большую пользу
От умнейших вам машин.
***
С Днем информатики тебя я поздравляю!
Нам без компьютеров теперь уж не прожить.
Во всех делах успешности желаю,
И настроенью я желаю не грустить.
Пусть информатика своею силой
Наш мир лишь к лучшему ведет.
Чтоб созиданье радость приносило,
***
День информатики сегодня,
Вас поздравляю от души,
Пускай вам байты будут в помощь,
Желаю счастья вам в сети.
Пусть интересная наука
Вам помогает каждый день,
Пусть никогда не будет лень.
***
С Днем информатики сердечно
Позвольте мне поздравить вас,
Пусть мир волшебный электронный
Покажет вам в работе класс.
Машина умная на благо
Программы пусть помогут в жизни,
Избавят от проблем и драм.
Источник: pozdravok.ru