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Обязать банкиров указывать сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладам хочет Госдума

17:20 04.12.2020 Фото: Pixabay
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Законопроектом предлагается обязать кредитные организации раскрывать в договоре банковского вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте информацию о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.

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Пользуясь малой информированностью клиента в банке обманывают

Комитет по финансовому рынку рекомендовал Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

Законопроект направлен на повышение информированности вкладчика об условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклады, а также снижение рисков вкладчиков при принятии решения о выборе конкретного вклада и кредитной организации, привлекающей денежные средства во вклады. Законопроект предусматривает дополнение Федерального закона «О банках и банковской деятельности» новой статьей 36.1, в которой приводится перечень условий договора банковского вклада, заключаемого кредитными организациями, имеющими лицензию Банка России на привлечение во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц, с физическими лицами, а также отражение их в виде таблицы.

«Бывает, человек приносит в банк деньги, ему сулят большие проценты по вкладу, он подписывает договор и ждёт, когда набегут эти высокие проценты. Но по факту, выясняется, что проценты не так велики. Он приходит в банк за объяснениями и узнаёт, что если бы он воспользовался страховкой или выполнил другие условия, то тогда бы получил больше. Словом, воспользовавшись малой информированностью клиента, в банке попросту его обманули», — пояснил необходимость законодательных изменений председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как отметил Анатолий Аксаков, законопроектом предлагается обязать кредитные организации раскрывать в договоре банковского вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте информацию о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.

Кроме того, законопроект устанавливает порядок надлежащего информирования физического лица в случае, когда договор банковского вклада подписывается его сторонами электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи.

Предусмотренные законопроектом изменения направлены на защиту прав и законных интересов вкладчиков-физических лиц, поскольку изложение условий договора банковского вклада в стандартной табличной форме и информирование вкладчика о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу позволит потребителю финансовой услуги в целях оптимального ее выбора сравнивать условия разных банков.

Источник: komitet2-12

Предложено обязать кредитные организации раскрывать в договоре банковского вклада информацию о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу
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