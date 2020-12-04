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Какой великий церковный праздник сегодня? Традиции и обычаи одного из главных 12 православных праздников года

07:20 04.12.2020 Фото: pixnio.com
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Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.

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Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными
Сюжет: Православные обряды
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Что можно и что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года?Какой великий церковный праздник сегодня? Традиции и обычаи одного из главных 12 православных праздников годаЕщё 460 новостей

Дата по старому стилю: 21 ноября.
В этот день православная церковь празднует великий двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Родители Девы Марии святой Иоаким и святая Анна дали обет посвятить свою дочь богу и в трехлетнем возрасте привели ее в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девушками, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, а все свободное время проводила в молитвах. По преданию, Марии являлись ангелы, которые беседовали с ней и подавали ей пищу. В храме Мария жила до пятнадцати лет, а по истечении этого возраста ей в мужья был выбран благочестивый вдовец Иосиф.

Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке. Русский народ сократил полное название церковного праздника до первого слова — «введение», — ассоциируя его не столько с Богородицей, сколько с понятием начала — в данном случае начала настоящей зимы. «Введенье пришло — зиму привело», — говорили люди.

Верили, что в этот день по улицам проезжает сама Зима — в белоснежной шубе, на тройке лошадей. Своими дыханием она морозит воздух, рисует снежные узора на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. «Сильная зима — готовь закрома», — так говорили по этому поводу. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись.

По Введенью судили и о предстоящей погоде — особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.

С этого дня начинались зимние торги — Введенские ярмарки. Главным товаром на них традиционно были сани. Также на Введенье совершали пробные выезды на зимнем транспорте. Начинали гулянье обычно молодожены, которых усаживали в расписные сани. Правил лошадьми молодой муж, подпоясанный ярким кушаком; молодая жена тоже наряжалась в лучшие одежды.

Источник: calend.ru

4 декабря 2020 Введение во храм Пресвятой Богородицы история праздник
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