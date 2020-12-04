04.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Деньги / Общество

Международный день банков отмечается 4 декабря 2020 года

08:50 04.12.2020 Фото: pxhere.com
0

Именно важная роль банковских структур в достижении целей Программы устойчивого развития мира к 2030 году стала основанием для провозглашения Международного дня банков.

% name% title
В декабре 2019 года список Всемирных дней и памятных дат ООН был пополнен новой датой – это Международный день банков

В декабре 2019 года список Всемирных дней и памятных дат ООН был пополнен новой датой – это Международный день банков (International Day of Banks), отмечаемый ежегодно 4 декабря с момента принятия соответствующей Резолюции ООН 74/245.

Учреждая памятную дату, Генеральная Ассамблея ООН подчеркнула признание значительного вклада целого ряда банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030 года. ООН признаёт учреждением праздника не только вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей, но и огромный потенциал для дальнейшего решения важнейших задач общемирового масштаба.

Одной из важнейших задач для реализации Программы устойчивого развития была и остаётся борьба с нищетой во всех формах её проявления. В этом направлении участие банковских структур играет огромную, если не ключевую роль. Помимо нищеты одной из глобальных проблем является социальное и имущественное неравенство, также проблемы экологического характера. Решение этих задач и преодоление проблем относятся к числу долгосрочных. ООН обращает внимание банков на то, что инвестирование финансовых средств в подобные долгосрочные проекты жизненно необходимо, несмотря на то, что текущая экономическая ситуация является нередко непредсказуемой и изменчивой.

Принятая ООН Аддис-Абебская Программа действий подчёркивает, что темпы роста мировой экономики, возможно, достигли своего предела, а в дальнейшем начнётся спад этих темпов и обострение проблем нищеты и неравенства. Своими документами ООН призывает банки заранее вырабатывать меры по устранению возможных рисков или ослаблению их негативных последствий.

Преодоление глобальных системных рисков требует от государств разработки стратегий, согласованных шагов при поддержке финансовых структур, в которых роль банков является лидирующей.

Обращаясь к национальным и региональным банкам развития, ООН призывает их заранее вырабатывать комплексные меры по преодолению возможных циклических рисков.

К существующим рискам, стоящим на пути реализации Программы устойчивого развития отнесены помимо замедления темпов экономического развития обширные торговые ограничения, долговые риски, отток капитала, экономические санкции, сокращение темпов прироста заработной платы, изменение климата.

Именно важная роль банковских структур в достижении целей Программы устойчивого развития мира к 2030 году стала основанием для провозглашения Международного дня банков.

Интересным является тот факт, что в России практически накануне Международного Дня банков – 2 декабря, отмечается другой, тесно связанный с ним профессиональный праздник – День банковского работника.

Источник: calend.ru

4 декабря 2020 International Day of Banks история Международный день банков праздник ООН
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сегодня, 4 декабря День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
10:20 04-12-2020
Сегодня, 4 декабря День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
БердскОтремонтируют жуткие инфекционное и хирургическое отделения в ЦГБ Бердска. Когда построят новую "скорую", стало известно
10:15 04-12-2020
Отремонтируют жуткие инфекционное и хирургическое отделения в ЦГБ Бердска. Когда построят новую
Обновил трехмесячный максимум к доллару курс рубля
10:15 04-12-2020
Обновил трехмесячный максимум к доллару курс рубля
БердскЗакрываются классы в школах на карантин из-за COVID-19 в Бердске. Названо новое число зараженных педагогов и учеников за сутки на 4 декабря
10:11 04-12-2020
Закрываются классы в школах на карантин из-за COVID-19 в Бердске. Названо новое число зараженных педагогов и учеников за сутки на 4 декабря
БердскЖуткое число новых зараженных COVID-19 за сутки на 4 декабря назвали в Бердске
10:05 04-12-2020
Жуткое число новых зараженных COVID-19 за сутки на 4 декабря назвали в Бердске
Электронная запись на вакцинацию от коронавируса стартовала в Москве
10:04 04-12-2020
Электронная запись на вакцинацию от коронавируса стартовала в Москве
Предотвратил возможные аварии семи ракет "Союз-2" Роскосмос
10:00 04-12-2020
Предотвратил возможные аварии семи ракет
Можно ли работать в большой праздник Введение Богородицы 4 декабря 2020 года? Все запреты Великого православного дня
09:50 04-12-2020
Можно ли работать в большой праздник Введение Богородицы 4 декабря 2020 года? Все запреты Великого православного дня
Благоустройство и круглогодичное обслуживание мест захоронений с "БМЗ"
09:49 04-12-2020
Благоустройство и круглогодичное обслуживание мест захоронений с
Снова трясет: Землетрясение в 7 баллов распространилось на многие километры
09:47 04-12-2020
Снова трясет: Землетрясение в 7 баллов распространилось на многие километры