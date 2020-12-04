Международный день банков отмечается 4 декабря 2020 года

Именно важная роль банковских структур в достижении целей Программы устойчивого развития мира к 2030 году стала основанием для провозглашения Международного дня банков.

В декабре 2019 года список Всемирных дней и памятных дат ООН был пополнен новой датой – это Международный день банков

В декабре 2019 года список Всемирных дней и памятных дат ООН был пополнен новой датой – это Международный день банков (International Day of Banks), отмечаемый ежегодно 4 декабря с момента принятия соответствующей Резолюции ООН 74/245.

Учреждая памятную дату, Генеральная Ассамблея ООН подчеркнула признание значительного вклада целого ряда банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030 года. ООН признаёт учреждением праздника не только вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей, но и огромный потенциал для дальнейшего решения важнейших задач общемирового масштаба.

Одной из важнейших задач для реализации Программы устойчивого развития была и остаётся борьба с нищетой во всех формах её проявления. В этом направлении участие банковских структур играет огромную, если не ключевую роль. Помимо нищеты одной из глобальных проблем является социальное и имущественное неравенство, также проблемы экологического характера. Решение этих задач и преодоление проблем относятся к числу долгосрочных. ООН обращает внимание банков на то, что инвестирование финансовых средств в подобные долгосрочные проекты жизненно необходимо, несмотря на то, что текущая экономическая ситуация является нередко непредсказуемой и изменчивой.

Принятая ООН Аддис-Абебская Программа действий подчёркивает, что темпы роста мировой экономики, возможно, достигли своего предела, а в дальнейшем начнётся спад этих темпов и обострение проблем нищеты и неравенства. Своими документами ООН призывает банки заранее вырабатывать меры по устранению возможных рисков или ослаблению их негативных последствий.

Преодоление глобальных системных рисков требует от государств разработки стратегий, согласованных шагов при поддержке финансовых структур, в которых роль банков является лидирующей.

Обращаясь к национальным и региональным банкам развития, ООН призывает их заранее вырабатывать комплексные меры по преодолению возможных циклических рисков.

К существующим рискам, стоящим на пути реализации Программы устойчивого развития отнесены помимо замедления темпов экономического развития обширные торговые ограничения, долговые риски, отток капитала, экономические санкции, сокращение темпов прироста заработной платы, изменение климата.

Именно важная роль банковских структур в достижении целей Программы устойчивого развития мира к 2030 году стала основанием для провозглашения Международного дня банков.

Интересным является тот факт, что в России практически накануне Международного Дня банков – 2 декабря, отмечается другой, тесно связанный с ним профессиональный праздник – День банковского работника.

Источник: calend.ru