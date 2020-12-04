4 декабря -День информатики в России

4 декабря 1948 года считается Днём рождения российской информатики

4 декабря 1948 года считается Днём рождения российской информатики. Хотя в России этот праздник пока не является официальным, но его отмечают все те, кто имеет отношение к данной отрасли.

Сам термин «информатика» впервые был введён немцем Карлом Штейнбухом (нем. Karl Steinbuch, 1917—2005) в 1957 году для обозначения технической области, которая занималась автоматизированной обработкой информации при помощи электронных вычислительных машин. А появился он за счёт слияния двух слов: «информация» и «автоматика», а главным техническим средством обработки информации является компьютер.

В России дата 4 декабря для празднования Дня информатики выбрана неслучайно. Еще в конце 40-х годов 20 века, заинтересовавшись появившимися публикациями о цифровых вычислительных машинах, член-корреспондент АН СССР по Отделению технических наук И.С. Брук становится активным участником научного семинара, обсуждавшего вопросы автоматизации вычислительной техники.

В августе 1948 года совместно со своим сотрудником — молодым инженером Б.И. Рамеевым (в дальнейшем известным конструктором вычислительной техники, создателем серии «Урал») — он представил проект автоматической вычислительной машины. В октябре того же года ими были представлены детально проработанные предложения по организации в Академии наук лаборатории для разработки и строительства цифровой вычислительной машины.

4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева — цифровую электронную вычислительную машину.

Это первый официально зарегистрированный документ, касающийся развития вычислительной техники в СССР, а впоследствии и информатики (ведь появление такой техники повлекло за собой необходимость обучаться работе с ней, изучать её устройство и возможности). Поэтому данный день с полным правом назван Днём рождения российской информатики.

Прародителем же вычислительной техники, вероятнее всего, считается первая электрическая вычислительная машина, изобретенная Германом Холлеритом в 1888 году.

В настоящее время развитие информационно-вычислительных средств в России и по всему миру идет быстрыми темпами. Поэтому информационные технологии находят большое применение в очень многих областях жизни: образовании, медицине, науке, промышленности, управлении, торговле, быту и т.д. А информатика, представляющая собой и науку, и область прикладных исследований, и учебную дисциплину, играет огромную роль в развитии всего общества.

Источник: calend.ru