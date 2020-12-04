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Великий христианский праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года. История важной даты

03:00 04.12.2020 Фото: wikimedia.org
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4 декабря православная церковь торжественно отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы, связанный с рождением Девы Марии и определением ее дальнейшей судьбы.

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Сегодня в честь праздника во всех православных храмах проходят торжественные богослужения
Сюжет: Православные обряды
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Великий христианский праздник Введение (входа) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю.

Основанием служит церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Этот праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке.

Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет о том, что если родится дитя, то посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен и с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил Богоотроковицу первосвященник со множеством священников.

В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник Захария, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию. Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой.

Мария оставалась на воспитании в храме вплоть до совершеннолетия, то есть до 15-летнего возраста, после чего Она была выдана замуж за пожилого вдовца плотника Иосифа.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. Но в Церковном предании сохранились сведения о том, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.

Сегодня в честь праздника во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

Источник: calend.ru

4 декабря 2020 Введение во храм Пресвятой Богородицы история праздник
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