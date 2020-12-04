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Замечательные стихи в День Варвары 4 декабря 2020 года

09:20 04.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно имеется гора и башенка.

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Память святой почитается за страдания и мучения, которые она понесла за веру в Христа

День святой Варавары по католическому литургическому календарю приходится на 4 декабря. Память святой почитается за страдания и мучения, которые она понесла за веру в Христа. Легенда гласит, что бежать от истязателей ей помогал сам Бог, к которому она обращалась с молитвами, и перед ней даже расступилась гора, чтобы спрятать её от погони. Страшный гнев её отца Диоскора и уговоры правителя Мартиана, обещавшего девушке за отречение разные земные блага, не смогли заставить Варвару поклоняться языческим богам. За свою непреклонность святая была жестоко наказана, её повесили на дереве и отсекли голову.

Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно имеется гора и башенка.

***

Декабрь праздниками полон,
Но День Варвары всех святей,
И в этот праздник, чтоб здоровье,
Оно всех благ земных важней!

Еще я в этот чуткий праздник,
Желать хочу всех светлых благ,
Чтобы мечта всегда сбывалась,
Чтобы везло во всех дела.

***

В День святой Варвары
Я зажгу свечу,
И простой молитвы
Слова я прошепчу.

Не прошу я славы,
Власти и богатства,
Детям и родителям

Прошу здоровья, счастья.

Милости, зашиты
Я прошу для них,
Сохрани, Святая,
Любимых и родных.

В день Святой Варвары
К небесам взываю,
Услышь и помоги,

Заступница святая.

***

Сегодня День святой Варвары
Все отмечаем мы недаром,
Она красавицей была
И миру истину несла!

Пусть вам святая помогает,
От бед лихих оберегает,

В душе пребудет благодать,
Чтоб вам вовек не унывать!

***

Варвара-краса, с именинами тебя!
Поздравляем, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Пусть пройдет пора невзгод,
Пусть всегда тебе везет,

Жизнь вся будет без хлопот,
«Улыбни» по шире рот!
Тебе улыбка, очень идет...

***

С Днем святой Варвары всех мы поздравляем,
Великомученицу Варвару чтим и вспоминаем,
Ведь жизнь ее чиста, как снег,
С верой в Христа, с душой для всех!

Пусть в вашей жизни будет свет,
Достойно жить вам много лет
И пусть вам помогает Бог,
Не покидает счастье ваш порог!

***

Поздравляю, милая Варюша!
Нынче День твоей Святой.
Пусть покой наполнит душу,

Счастье будет пусть с тобой.

Вера крепнет пусть, конечно,
И соблазны не тревожат пусть.
Станет жизнь пускай успешной
И вовек не тронет грусть.

***

Пришла к нам сегодня Варвара Святая,
И счастье большое тебе принесла!

Тебе от души я сегодня желаю,
Чтоб вера в душе твоей вечно жила!

Пускай в этот праздник подарит она
Много уюта и света в твой дом,
Чтоб жизнь твоя благ была вечно полна,
Душа пусть заполнится только добром!

***

В день святой Варвары

Горят пусть свечи в храме,
Пред вашей верой горы
Расступятся пусть сами.

От зла людского спрячут
И от беды укроют,
Святая пусть Варвара
Ведет вас за собою.

Пусть душу вам очистит,

Смирением наградит,
На добрые дела
Пусть вас благословит.

***

В день Варвары Святой
Желаю мудрости должной,
Чтобы путь ваш земной
Не был трудный и сложный.

Пусть всегда доброта
Вас направляет в пути,
И ваших родных теплота
Греет светом любви.

Для счастья много не надо,
Цените, что уже есть,
Помните в жизни загадок
Столько, что их и не счесть.

***

С Днем Варвары поздравляю!
Вера будет пусть чиста.
О Святой напоминаю —
Той, что верила в Христа,

Несмотря на все мученья,
От него не отреклась.
Хватит пусть тебе терпенья,

Чтоб мечта твоя сбылась!

Источник: pozdravok.ru

4 декабря 2020 Варвара День Варвары поздравления стихи
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С Днем святой Варвары!

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