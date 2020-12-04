Замечательные стихи в День Варвары 4 декабря 2020 года

День святой Варавары по католическому литургическому календарю приходится на 4 декабря. Память святой почитается за страдания и мучения, которые она понесла за веру в Христа. Легенда гласит, что бежать от истязателей ей помогал сам Бог, к которому она обращалась с молитвами, и перед ней даже расступилась гора, чтобы спрятать её от погони. Страшный гнев её отца Диоскора и уговоры правителя Мартиана, обещавшего девушке за отречение разные земные блага, не смогли заставить Варвару поклоняться языческим богам. За свою непреклонность святая была жестоко наказана, её повесили на дереве и отсекли голову.
Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно имеется гора и башенка.
***
Декабрь праздниками полон,
Но День Варвары всех святей,
И в этот праздник, чтоб здоровье,
Оно всех благ земных важней!
Еще я в этот чуткий праздник,
Желать хочу всех светлых благ,
Чтобы мечта всегда сбывалась,
Чтобы везло во всех дела.
***
В День святой Варвары
Я зажгу свечу,
И простой молитвы
Слова я прошепчу.
Не прошу я славы,
Власти и богатства,
Детям и родителям
Милости, зашиты
Я прошу для них,
Сохрани, Святая,
Любимых и родных.
В день Святой Варвары
К небесам взываю,
Услышь и помоги,
***
Сегодня День святой Варвары
Все отмечаем мы недаром,
Она красавицей была
И миру истину несла!
Пусть вам святая помогает,
От бед лихих оберегает,
Чтоб вам вовек не унывать!
***
Варвара-краса, с именинами тебя!
Поздравляем, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Пусть пройдет пора невзгод,
Пусть всегда тебе везет,
«Улыбни» по шире рот!
Тебе улыбка, очень идет...
***
С Днем святой Варвары всех мы поздравляем,
Великомученицу Варвару чтим и вспоминаем,
Ведь жизнь ее чиста, как снег,
С верой в Христа, с душой для всех!
Пусть в вашей жизни будет свет,
Достойно жить вам много лет
И пусть вам помогает Бог,
Не покидает счастье ваш порог!
***
Поздравляю, милая Варюша!
Нынче День твоей Святой.
Пусть покой наполнит душу,
Вера крепнет пусть, конечно,
И соблазны не тревожат пусть.
Станет жизнь пускай успешной
И вовек не тронет грусть.
***
Пришла к нам сегодня Варвара Святая,
И счастье большое тебе принесла!
Чтоб вера в душе твоей вечно жила!
Пускай в этот праздник подарит она
Много уюта и света в твой дом,
Чтоб жизнь твоя благ была вечно полна,
Душа пусть заполнится только добром!
***
В день святой Варвары
Пред вашей верой горы
Расступятся пусть сами.
От зла людского спрячут
И от беды укроют,
Святая пусть Варвара
Ведет вас за собою.
Пусть душу вам очистит,
На добрые дела
Пусть вас благословит.
***
В день Варвары Святой
Желаю мудрости должной,
Чтобы путь ваш земной
Не был трудный и сложный.
Пусть всегда доброта
Вас направляет в пути,
И ваших родных теплота
Греет светом любви.
Для счастья много не надо,
Цените, что уже есть,
Помните в жизни загадок
Столько, что их и не счесть.
***
С Днем Варвары поздравляю!
Вера будет пусть чиста.
О Святой напоминаю —
Той, что верила в Христа,
Несмотря на все мученья,
От него не отреклась.
Хватит пусть тебе терпенья,
Источник: pozdravok.ru