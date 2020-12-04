Замечательные стихи в День Варвары 4 декабря 2020 года

Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно имеется гора и башенка.

Память святой почитается за страдания и мучения, которые она понесла за веру в Христа

День святой Варавары по католическому литургическому календарю приходится на 4 декабря. Память святой почитается за страдания и мучения, которые она понесла за веру в Христа. Легенда гласит, что бежать от истязателей ей помогал сам Бог, к которому она обращалась с молитвами, и перед ней даже расступилась гора, чтобы спрятать её от погони. Страшный гнев её отца Диоскора и уговоры правителя Мартиана, обещавшего девушке за отречение разные земные блага, не смогли заставить Варвару поклоняться языческим богам. За свою непреклонность святая была жестоко наказана, её повесили на дереве и отсекли голову.

Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно имеется гора и башенка.

***

Декабрь праздниками полон,

Но День Варвары всех святей,

И в этот праздник, чтоб здоровье,

Оно всех благ земных важней!

Еще я в этот чуткий праздник,

Желать хочу всех светлых благ,

Чтобы мечта всегда сбывалась,

Чтобы везло во всех дела.

***

В День святой Варвары

Я зажгу свечу,

И простой молитвы

Слова я прошепчу.

Не прошу я славы,

Власти и богатства,

Детям и родителям



Прошу здоровья, счастья.

Милости, зашиты

Я прошу для них,

Сохрани, Святая,

Любимых и родных.

В день Святой Варвары

К небесам взываю,

Услышь и помоги,



Заступница святая.

***

Сегодня День святой Варвары

Все отмечаем мы недаром,

Она красавицей была

И миру истину несла!

Пусть вам святая помогает,

От бед лихих оберегает,



В душе пребудет благодать,Чтоб вам вовек не унывать!

***

Варвара-краса, с именинами тебя!

Поздравляем, поздравляем,

Счастья, радости желаем,

Пусть пройдет пора невзгод,

Пусть всегда тебе везет,



Жизнь вся будет без хлопот,«Улыбни» по шире рот!Тебе улыбка, очень идет...

***

С Днем святой Варвары всех мы поздравляем,

Великомученицу Варвару чтим и вспоминаем,

Ведь жизнь ее чиста, как снег,

С верой в Христа, с душой для всех!

Пусть в вашей жизни будет свет,

Достойно жить вам много лет

И пусть вам помогает Бог,

Не покидает счастье ваш порог!

***

Поздравляю, милая Варюша!

Нынче День твоей Святой.

Пусть покой наполнит душу,



Счастье будет пусть с тобой.

Вера крепнет пусть, конечно,

И соблазны не тревожат пусть.

Станет жизнь пускай успешной

И вовек не тронет грусть.

***

Пришла к нам сегодня Варвара Святая,

И счастье большое тебе принесла!



Тебе от души я сегодня желаю,Чтоб вера в душе твоей вечно жила!

Пускай в этот праздник подарит она

Много уюта и света в твой дом,

Чтоб жизнь твоя благ была вечно полна,

Душа пусть заполнится только добром!

***

В день святой Варвары



Горят пусть свечи в храме,Пред вашей верой горыРасступятся пусть сами.

От зла людского спрячут

И от беды укроют,

Святая пусть Варвара

Ведет вас за собою.

Пусть душу вам очистит,



Смирением наградит,На добрые делаПусть вас благословит.

***

В день Варвары Святой

Желаю мудрости должной,

Чтобы путь ваш земной

Не был трудный и сложный.

Пусть всегда доброта

Вас направляет в пути,

И ваших родных теплота

Греет светом любви.

Для счастья много не надо,

Цените, что уже есть,

Помните в жизни загадок

Столько, что их и не счесть.

***

С Днем Варвары поздравляю!

Вера будет пусть чиста.

О Святой напоминаю —

Той, что верила в Христа,

Несмотря на все мученья,

От него не отреклась.

Хватит пусть тебе терпенья,



Чтоб мечта твоя сбылась!

Источник: pozdravok.ru