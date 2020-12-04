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Гаханбар, посвященный Атару празднуется 4 декабря 2020 года. Что нужно делать в этот праздник?

05:00 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Праздник предполагает торжество всех творческих людей, выражение духовного единения.

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Гаханбар, посвященный Атару — Небесному огню — празднуют 4 декабря, когда Солнце находится в 13 градусе Стрельца

В году празднуется 6 праздников, называемых Гаханбар (Gaahanbaar), каждый из которых длится 5 дней.

Слово Гаханбар можно перевести как «время хранения, сбережения», например, фруктов или злаков (Gaah — время, Anbaar — хранение, сбережение).

Гаханбар, посвященный Атару — Небесному огню — празднуют 4 декабря, когда Солнце находится в 13 градусе Стрельца.

Божественный свет — Атар — пребывает во всех явлениях и связан, прежде всего, с сотворением всего сущего. Поэтому праздник предполагает торжество всех творческих людей, выражение духовного единения.

На закате сжигают все лишнее. Устраивают домашние алтари. Гадают по священным книгам. Зарывают символические ключи и клады для потомков.

Жарко топят печи и зажигают 16 огней — по числу благих земель.

Источник: calend.ru

4 декабря 2020 Гаханбар история посвященный Атару праздник
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