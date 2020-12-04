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День Марены 4 декабря 2020 года: Традиции славянского праздника

11:20 04.12.2020 Фото: freeimg.ru
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В славянской мифологии Марена величается Зимней и кощной Владычицей, Кощной Повелительницей (Повелительницей Смерти).

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Славяне обязательно ходили на болото, чтобы показать, что не боятся Марены

В славянской мифологии Марена (Марана, Морёна, Маржана, Маржёна) связывается с воплощением смерти, с сезонными ритуалами умирания и воскресения природы. Богиня Марена устанавливает на земле свое Царство снегов и морозов до прихода Весны.

Мара-Морена издревле почиталась как Тёмный Лик Великой Богини — Матери всего сущего. Если Светлая Жива даёт всякому животу жизнь и тепло, то Тёмная Мара обрекает всё отжившее на смерть и хлад. Созидание и разрушение, жизнь и смерть — две стороны Бытия, которые не существуют по отдельности, но действуют всегда сообща. Без смерти нет обновления и возрождения.

В славянской мифологии Марена величается Зимней и кощной Владычицей, Кощной Повелительницей (Повелительницей Смерти). К этому дню устанавливается полноценная зимняя погода. На зачине не произносится никаких славлений, не приносятся жертвы и требы. Обавница провозглашает:

«А ни Мара ни Морока не смиемо славити».

После этого люди, чтобы показать, что не боятся Марены, идут на болото, где тушат горящие головни в болотной елани (незамерзшей трясине).

Обрядовая пища в этот день включает кисель, оладьи, морковь, репу.

Источник: calend.ru

4 декабря 2020 День Марены история праздник
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