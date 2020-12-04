4 декабря - День святой Варвары: Легенда великомученицы

В эпоху средневековья великомученица Варвара почиталась как одна из 14 святых помощников господних и как небесная посредница «счастливого» смертного часа.

Святая великомученица Варвара была дочерью знатного язычника Диоскора, жила она с отцом в городе Илиополе Финикийском, в царствование Максимиана Галерия (305—311)

4 декабря в католическом литургическом календаре отмечается День святой Варвары (St. Barbara's Day), с именем которой связана красивая легенда.

Святая великомученица Варвара была дочерью знатного язычника Диоскора, жила она с отцом в городе Илиополе Финикийском, в царствование Максимиана Галерия (305—311). Она рано лишилась матери и была окружена прислугой, среди которой было немало христиан.

Когда Диоскор узнал, что его любимая дочь тайком от отца стала христианкой, гневу отца не было предела. Девушка была затворена в башне, пристроенной к его дому. Все попытки принудить Варвару отказаться от христианской веры, снова поклоняясь языческим богам, были отвергнуты.

Однажды Диоскор в ярости выхватил меч и хотел ударить им Варвару, но она бросилась бежать. Диоскор стал догонять ее, но дорогу Варваре преградила гора. Тогда девушка обратилась к Богу за помощью. Гора расступилась, и она вошла в расселину, по которой вышла на вершину горы. Там Варвара укрылась в пещере (с тех пор святая Варвара считается покровительницей горняков).

Однако, скала не могла долго скрывать девушку. Диоскор нашел дочь с помощью пастуха и жестоко избил ее. Закрыв Варвару в небольшой темной комнате, он стал морить ее голодом и жаждой, чтобы заставить отречься от христианской веры. Не добившись этого, он предал свою дочь в руки правителя Мартиана, гонителя христиан.

Мартиан долго старался уговорить святую Варвару поклониться идолам. Он обещал ей всякие земные блага, а затем, видя ее непреклонность, отдал на истязания. Бог покарал мучителей Варвары: Диоскор и Мартиан погибли от удара молнии.

В 6 веке мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь. В эпоху средневековья великомученица Варвара почиталась как одна из 14 святых помощников господних и как небесная посредница «счастливого» смертного часа.

Немалое количество великолепнейших изображений этой великомученицы можно увидеть среди коллекции Национальной галереи средневекового искусства в Анежском монастыре. Отличительный знак образа святой Варвары — непременное присутствие на изображениях башенки и горы.

Если вспомнить древнюю русскую историю, дочь византийского императора Алексия I Комнина (1081-1118), княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Святополком Изяславовичем (во святом Крещении Михаилом), привезла с собой в Киев в 1108 году мощи святой великомученицы Варвары, где они и ныне почивают во Владимирском соборе.

Источник: calend.ru