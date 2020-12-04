Праздник ниндзя отмечается 5 декабря 2020 года. В чем особая сила этих людей?

Национальная предыстория праздника связана с одним из культурных явлений в истории Японии. Речь идёт о «синоби-но-моно», более известном как «ниндзюцу».

Относительно недавно среди необычных праздников, имеющих национальную предысторию, но обретших популярность в разных странах, появился новый, именуемый Днём ниндзя

Относительно недавно среди необычных праздников, имеющих национальную предысторию, но обретших популярность в разных странах, появился новый, именуемый Днём ниндзя (Day of the Ninja).

Он отмечается ежегодно 5 декабря, а приурочен был, по одной из версий, к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма «Последний самурай». В фильме присутствовала сцена боя отряда ниндзя с самураями. По крайней мере, именно так представляется в настоящее время версия появления праздника и определения его даты в интернет-пространстве, благодаря которому праздник, собственно и получил популярность и распространение. У истоков его появления стоит пародийный сайт «Ниндзя-бургер».

Национальная предыстория праздника связана с одним из культурных явлений в истории Японии. Речь идёт о «синоби-но-моно», более известном как «ниндзюцу». Дословный перевод термина звучит как «скрываться, прятаться, терпеть». Людей, обучавшихся этому искусству, называли синоби или ниндзя.

Говоря по существу, следует понимать, что ниндзя, образ которого в 1980-х годах был идеализирован и обрёл некий ореол таинственности, благодаря кинематографу, в период своего зарождения, развития и расцвета, представлял собой наёмника, выполнявшего функции убийцы, диверсанта, разведчика, шпиона в средневековой Японии. Соответственно сразу же становится понятным значение термина «синоби». Зародившееся в 5-6 веках явление пришло к своему логическому упадку и фактическому исчезновению в 19 веке.

Обучение искусству ниндзюцу проходило в закрытых кланах и начиналось с раннего возраста. Отношение к ниндзя в социальной среде было соответствующим их функциям. Самураи пренебрежительно относились к ниндзя. Несмотря на это, многие из них не брезговали прибегнуть к услугам того или иного клана синоби в личных целях в ходе феодальных междоусобиц.

Ни для кого не секрет, что подготовка разведчиков и диверсантов – особое занятие, требующее определённых физических и психологических навыков, а также длительного периода подготовки. Это остаётся справедливым и в отношении подготовки ниндзя. Их с детства обучали бесшумно передвигаться, плавать, задерживать дыхание на длительный период, бегать, прыгать, держать равновесие. Кроме этого, шла подготовка по части боевых искусств. Будущих шпионов и наёмных убийц обучали искусству борьбы, а также владения различными видами холодного оружия. Причём делалось это всё (в том числе подбор оружия) с учётом специфики применения в будущем (бой в условиях ограниченного пространства, внутри дома, в тёмное время суток и т.д.). Помимо традиционного использовалось и специфическое оружие, удобное для использования в тактике синоби. Не гнушались при выполнении заданий ниндзя и использованием различных ядов. Внезапность и скрытность, будучи основными залогами успеха, всегда ставились при обучении во главу угла.

История донесла до наших дней сведения о том, что наиболее влиятельными и известными кланами-школами синоби были Ига и Кога, получившие своё название по наименованию местности. Ига и Кога – горные районы. Именно горные, а также лесные труднодоступные и малонаселённые районы использовались кланами для обустройства своих лагерей и школ.

Организация и проведение сегодняшнего же праздника подразумевают возможность носить в этот день одежду ниндзя, представив себя в роли синоби. В социальных сетях любители истории Японии проводят фотоконкурсы. На улицах можно столкнуться с участниками флешмобов, облачёнными в костюмы неуловимых ночных шпионов. Просмотр вместе с друзьями 5 декабря документальных фильмов об истории ниндзюцу, а также художественных фильмов о ниндзя также превращаются в ряде стран в определённых социальных группах популярными явлениями.

В нескольких префектурах Японии в школах устраиваются показательные выступления, а в магазинах продаётся сувенирная атрибутика, напоминающая о некогда распространённом явлении в культуре Японии – «синоби-но-моно». В префектуре Миэ расположен самый известный в мире музей ниндзя, действующий с 1964 года и принимающий ежегодно большое число туристов и просто поклонников средневековой истории страны восходящего солнца. В Японии День ниндзя в префектурах Сига и Миэ отмечается ежегодно 22 февраля. Вот и выходит, что праздник отмечается в двух ипостасях: как всемирный 5 декабря и как национальный в двух районах Японии 22 февраля.

Источник: calend.ru