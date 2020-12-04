Всемирный день почв отмечается 5 декабря: Значение важной даты и традиции этого дня

История возникновения этого дня берёт своё начало в 2002 году, когда Международным союзом почвенных наук была принята соответствующая резолюция.

История возникновения этого дня берёт своё начало в 2002 году, когда Международным союзом почвенных наук была принята соответствующая резолюция

Всемирный день почв (World Soil Day) отмечается ежегодно 5 декабря, с целью напомнить мировому сообществу о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека.

История возникновения этого дня берёт своё начало в 2002 году, когда Международным союзом почвенных наук была принята соответствующая резолюция. Учёные тогда обратили внимание на необходимость осознания важности почвенных ресурсов планеты на международном уровне.

Своей задачей они ставили переоценку понимания, как рядовыми гражданами, так и властями всех стран мира той роли, которую играют почвенные ресурсы в жизни человека и государства, а также в экосистеме планеты. Только осознание важности сохранения почвенных ресурсов планеты способно кардинальным образом изменить и политику правящих структур любого государства в этой сфере.

Резолюция Международного союза почвенных наук была поддержана ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН). Совместно с Таиландом эта организация выступила в ООН с инициативой учредить день, посвящённый проблеме почвенных ресурсов Земли. В декабре 2013 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 5 декабря Всемирным днём почв.

Более детальное ознакомление с докладами представителей ФАО заставило многих осознать реальную роль почвы в жизни человечества. Почвы – это одна из основополагающих структур экосистемы, обеспечение жизненного пространства для человека и мира флоры и фауны, поддержание биологического многообразия, основная составляющая производства кормов и продовольствия, одно из условий безопасности и устойчивости в условиях неблагоприятного воздействия климатического фактора и т.д.

Нельзя рассматривать почву просто как устойчивую основу под ногами человека. Пустыня – тоже предоставляет устойчивость, однако лишает человека возможности выращивать продовольствие. То есть фактор плодородия земель играет в нашей жизни одну из ключевых ролей. С этой точки зрения экологи и представители ФАО обеспокоены тем, что около трети почвенных ресурсов мира деградируют, а часть подвержена опустыниванию.

Ещё один фактор – загрязнение почв, которое может быть незаметным, и кажется далеким, но в действительности затрагивает каждого человека, по всему миру. В условиях глобального роста населения, которое к 2050 году достигнет 9 миллиардов, загрязнение почв является всемирной проблемой, которая разрушает наши почвы, отравляет пищу, которую мы едим, воду, которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим. Истинный масштаб проблемы до сих пор неизвестен, так как многие данные недоступны в глобальном масштабе.

Поэтому, основные задачи мероприятий, проходящих в рамках этого Дня, носят просветительский характер. Также усилиями учёных, экологов вырабатываются и определённые программы, направленные на сохранение почвенных ресурсов, их рациональное и бережное использование. Эти программы адресованы как простым землепользователям, так и политикам, формирующим решения и имеющим возможность контролировать их исполнение.

Ежегодно 5 декабря проходят лекции, семинары, выставки, посвящённые проблеме сохранения почвенных ресурсов без которых невозможна реализация никаких глобальных планов устойчивого развития.

Источник: calend.ru