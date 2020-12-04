Можно ли искупить грех аборта?

Прерывание беременности не бывает без последствий, которые проявляются на физическом и духовном уровне даже спустя годы после аборта.

Спустя некоторое время после аборта покалеченные души женщин начинают страдать от сознания того, что они совершили

Споры вокруг абортов не утихают в обществе. Их сторонники полагают, что женщина вправе распоряжаться собственным телом. Противники находят, что беременность прерывают люди безнравственные и неустроенные в жизни. Христиане считают аборт тяжким грехом, равным убийству. У людей, проливших невинную кровь, грубеет душа, а потом начинают болеть. Страдания женщин, прервавших жизнь ребенка, ужасны. Многие из них задаются вопросом: «Как искупить грех аборта?».

Историческая справка

Государства, регулируя рождаемость и руководствуясь пользой для общества, то разрешали, то запрещали аборты. С распространением христианства отношение к намеренному прерыванию беременности стало базироваться на морали. Уже в Средневековье аборт начали считать преступлением. В Европе за него полагалась смертная казнь. Отношение медиков к абортам было негативным. В клятве Гиппократа есть слова: «Я не вручу никакой женщине абортивного пессария». В Церкви за совершенный аборт женщина отлучалась от Причащения на срок от 10 до 15 лет.

Распространение абортивной практики и ее оправдание в современном обществе РПЦ рассматривает как признак моральной деградации и угрозу будущему человечества.

Последствия

Прерывание беременности не бывает без последствий, которые проявляются на физическом и духовном уровне даже спустя годы после аборта. Нарушение менструального цикла, невозможность забеременеть, депрессия, страх, разлад в семье – далеко не полный перечень «побочных эффектов».

Как можно искупить грех аборта? Советы священников

Спустя некоторое время после аборта покалеченные души женщин начинают страдать от сознания того, что они совершили. Многие ищут способ загладить свою вину перед Богом и не рожденным ребенком.

В психологии чувство вины, возникающее у женщин после прерывания беременности, называется «постабортный синдром». Считается, что избавиться от него можно пройдя несколько сеансов, а религия лишь усугубляет тягостное состояние пациентки. Однако молитва помогает женщине эмоционально выразить свои разбитые материнские чувства. Если душа раскаивается, то она готова понести наказание и получить прощение. Такой душе не нужно искать оправдания в кабинете психотерапевта.

Священник Максим Обухов говорит, что как только человека начинает мучить совесть за совершенный грех, то он должен прибегнуть к Таинству Исповеди.

Важно знать, что за совершение аборта – смертного греха священник может назначить епитимию, которая носит вовсе не искупительный, а дисциплинарный характер, исполняет роль «духовного пластыря» – говорит иеромонах Иов (Гумеров). Епитимия назначается индивидуально – учитывается возраст, степень воцерковленности человека, его здоровье и многое другое. Священник Димитрий Шевченко считает, что если аборт был совершен с согласия супруга, то он должен покаяться в этом грехе и выполнять епитимию наравне с женой (чаще всего этот батюшка дает кающейся паре читать канон покаянный Иисусу Христу на протяжении 40 дней).

Священник Георгий Едлинский много лет принимающий исповедь у женщин, совершивших аборт, говорит, что если они осознают тяжесть греха, то Бог принимает их покаяние. Хотя прошедшую ситуацию уже не исправишь и погубленного ребенка не вернешь, покаяние сглаживает грех и кающийся человек чувствует облегчение.

Важно помнить, что молитвы от аборта, которая бы автоматом сняла грех с человека, не существует. Только священникам Иисус Христос дал власть отпускать грехи (Ин. 20, 22-23).

После Исповеди священник Владимир Панарин советует женщинам своими поступками в жизни показывать, что они действительно раскаялись в этом грехе. Эти действия и будут служить искуплением греха – «уклонись от зла и сотвори благо» (Пс. 33,15). Что же может сделать кающаяся женщина?

Священник Владимир Панарин предлагает следующие варианты:

Молиться за женщин, которые собираются сделать аборт;

При возможности отговаривать женщин от совершения этого страшного греха (Иак. 5, 20);

Оказывать помощь через специальные Центры помощи матерям;

Попробовать стать консультантом, например в проекте «Спаси жизнь»;



Взять в семью приемного ребенка (1Тим. 2, 14-15);Создать организацию, оказывающую помощь нуждающимся беременным женщинам и молодым матерям (Притч. 24, 11);Причащаться как можно чаще, читать Евангелие и «много молиться» (преп. Лаврентий Черниговский), чтобы не впасть в депрессивное состояние;Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), свидетельствуя о тяжести греха аборта, говорил, что другие дети воздадут матери скорбями, которые она должна принять со смирением;Святитель Николай Сербский наряду с молитвой и богоугодной жизнью наставлял творить милостыню за не рожденных детей.

Священник Афанасий Гумеров замечает, что не нужно унывать, размышляя об участи убиенных детей, ведь Господь милосерден. Кроме того, если после Исповеди осталось чувство вины, то это нормально. Со временем оно перестанет быть болезненным.

Святитель Димитрий Ростовский подчеркивает, что Господь всегда прощает грехи человеку, который раскаявшись в них, исправляют свою последующую жизнь (Мф. 3, .

Источник: omolitvah.ru