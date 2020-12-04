Подробный гороскоп на праздничную субботу 5 декабря 2020 года для каждого знака

Гороскоп на 5 декабря 2020 года

Гороскоп

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Не исключено, что сегодня возникнут обиды или разочарования, связанные с друзьями, поэтому не стоит полностью полагаться на них. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Несмотря на то, что данный период благоприятен для самореализации, проявления талантов и самовыражения, межличностные отношения будут крайне неустойчивыми. Не следует выяснять отношения, ввязываться в споры, настаивать на своей точке зрения - это ничего, кроме взаимного раздражения, не принесет. Будьте осторожны, вторая половина дня опасна травматизмом и несчастными случаями. Сон исполнится через четыре дня. Лекарства, больница во сне - к встрече с коварством или к неприятностям.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Активный творческий день. Помните, что тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, — это удел семейных Водолеев. Не идите на поводу у своих иллюзий — это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Будьте справедливы по отношению к близким. Научитесь признавать свои ошибки.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Активный и напряженный день. Круговорот событий сегодня поглотит вас целиком. Вы окажетесь всем нужны. Возможно, что вас привлекут к решению своих проблем родственники и друзья. Подумайте о том, что для вас важнее и кому вы нужнее. Вы можете заняться благоустройством своего дома, квартиры, решить вопросы с охраной жилища. Уделите немного внимания и себе и своему здоровью, но не оставайтесь долго в одиночестве.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности, переосмыслить накопленный опыт. Сегодня наступило как раз то самое время, когда стоит начать работу над осуществлением давнего делового проекта, до которого давно не доходили руки. Это принесет должные плоды. Учтите, что сейчас залог успеха - ваше близкое и дальнее окружение.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

День неудачный для деловых контактов. Постарайтесь не назначать совещаний или деловых встреч. Из-за эмоциональной подавленности вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Будьте готовы к мелким ссорам. Возможно, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день. Не пытайтесь переложить собственную вину на других. Чтобы не натворить глупостей, прислушайтесь к советам близких друзей и примите их помощь.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Энергетически мощный день. Соблюдайте осторожность и осмотрительность при выполнении любого дела. Вероятны резкие смены настроения, чувство усталости, раздражительность. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой ваше финансовое положение ухудшится.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Это самый подходящий день для решения профессиональных вопросов. Звезды обещают, что именно с этого дня вас будет переполнять чувство нежности и любви. Распределите свои силы так, чтобы их хватило надолго. Велика возможность счастливого случая, в результате которого ваше финансовое положение улучшится.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Благоприятный день, однако звезды не рекомендуют активной деятельности в профессиональной сфере — удача может отвернуться в любой момент. В отношениях с коллегами избегайте резких суждений или нелицеприятных высказываний, о которых вам потом придется жалеть.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Энергетически мощный день. Неожиданно для себя вы можете увлечься чем-то необычным. Не исключено, что возникнут разочарования, связанные с друзьями, поэтому не стоит полностью полагаться на них. Избегайте выяснения отношений. Будьте осторожны, вторая половина дня опасна травматизмом и несчастными случаями.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Желание расширить сферу деятельности не будет подкрепляться реальным взглядом на происходящее. Вы можете столкнуться с убытками, почувствовать досаду от фактов недавнего прошлого. Ваши действия могут носить импульсивный характер, а события дня не раз поставят вас в тупик.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Тяжелый, критический день. Он пройдет достаточно напряженно. Вам будет трудно сохранять спокойствие. А это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Сегодня нужно быть ближе к воде, желательно посещение бассейна.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Энергетически мощный день. Сегодня любое дело потребует особенной осторожности. Со вниманием отнеситесь к коммерческим сделкам: ваше финансовое положение находится в нестабильном состоянии, поэтому звезды не рекомендуют рисковать или пускаться в явные авантюры. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой вы понесете потери. Не исключено, что вам предстоят некоторые изменения в служебном положении, однако только от вас зависит - вниз или вверх по служебной лестнице.

Источник: supercook.ru