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Грустные глаза: Золотой айфон не развеселил дочь Киркорова в день рождения

22:20 04.12.2020 Фото: стоп-кадр instagram.com/p/CIQz91sHZel
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«Какая-то безучастная Алла-Виктория. Словно уставшая от жизни, праздников, шоу. Нет детской радости, непосредственности», — написали фолловеры.

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Дочь Филиппа Киркорова Алла-Викторя вероятно оказалась недовольна праздником, который устроил ей отец спустя почти неделю после дня рождения

Алла-Виктория отметила девятилетие в кругу звезд. Пользователи соцсетей заметили, что ребенка нельзя было назвать особо счастливым в этот день.

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Викторя вероятно оказалась недовольна праздником, который устроил ей отец спустя почти неделю после дня рождения. В Instagram появилось видео, после которого многим фанатам поп-короля захотелось пожалеть девочку. Ролик выложила Яна Рудковская, подруга Киркорова.

«Маленький праздник для настоящей принцессы Аллы-Виктории в первый день зимы и в ее день рождения! Со счастливым папой и моим большим другом Филиппом», — написала знаменитость.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

На вечеринку были приглашены Анни Лорак, Сергей Лазарев и некоторые друзья девочки. А пришедшие в гости к Киркоровым Ольга Бузова и Давид Манукян подарили девочке золотой айфон. Но и это не развеселило маленькую принцессу.

Многие пользователи соцсети отметили несчастный вид Аллы-Виктории. Они предположили, что дочь певца устала от внимания и светской жизни.

«Как-то именинница уже ничему и никому не рада»;

«Какие грустные глаза у этой девочки…»;

«Какая-то безучастная Алла-Виктория. Словно уставшая от жизни, праздников, шоу. Нет детской радости, непосредственности», — написали фолловеры.

Алла-Виктория — первый ребенок Филиппа Киркорова. Она родилась от суррогатной матери, как и ее брат Мартин. Мальчик младше сестры всего на семь месяцев.

Источник: 5-tv.ru

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