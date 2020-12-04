Когда дадут пенсию за январь 2021 года в Москве: разъяснения ПФР

Сроки предпраздничных выплат пенсий будут известны позднее, сообщили в пресс-службе ПФР. Официальной информации о том, когда дадут пенсию за январь 2021-го в Москве, пока нет.

Банковские переводы зачастую поступают на счета получателей раньше почтовых

Пенсии за декабрь уходящего года будут выплачивать по обычному графику. Что же касается сроков предпраздничных выплат за январь 2021-го, то, ожидается, что их объявят позже. В пресс-службе ПФР напомнили о том, что в 2019-м информация о сроках появилась 20 декабря.

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова ранее проинформировала о том, что некоторые россияне могут рассчитывать на получение сразу двух пенсий в этом месяце – декабрьской и январской. Это россияне, которые получают свои выплаты в почтовых отделениях в периоды с первого по третье число каждого месяца.

Когда дадут пенсию за январь 2021 года в Москве: что говорят в ПФР

Сроки предпраздничных выплат пенсий будут известны позднее, сообщили в пресс-службе ПФР. Официальной информации о том, когда дадут пенсию за январь 2021-го в Москве, пока нет.

Когда россиянам выплатили пенсии за январь 2020 года?

Пенсионные выплаты за январь уходящего года были произведены нашим соотечественникам в декабре 2019-го. Сотрудники пресс-службы пенсионного ведомства заранее уведомили об этом граждан в соответствующем заявлении, опубликованном на страницах своего официального сайта.

Во второй половине декабря 2019 года в ПФР заявили, что пенсии начнут выплачивать с 25 декабря. В ведомстве уточнили, что это коснется тех, кто получает полагающиеся по закону выплаты в почтовых отделениях.

Выплаты пенсий на карты банков

Гражданам, которые получают пенсии на банковские карты, средства перечислили в 2019 году позже всего на два дня. Принимайте во внимание графики работы почтовых и пенсионных отделений в регионах проживания. Банковские переводы зачастую поступают на счета получателей раньше почтовых, напомнили согражданам официальные представители ПФР.

Некоторым россиянам пенсии были начислены на банковские карты 30 декабря прошлого года. Пенсионерам, пользующимся услугами «Почты России», доставку организовали по обычному графику — с 3 января 2020 г.

Индексация пенсий в 2021 году

Елена Бибикова заявила недавно о том, что размер страховой пенсии неработающего российского пенсионера будет проиндексирован в следующем году на 6,3 процента.

Зампред профильного комитета Совета Федерации подчеркнула, что речь идет в данном случае о показателе, который практически вдвое выше уровня инфляции.

Источник: Пронедра