Для инвалидов 4 декабря пройдет совместная «прямая линия» социальных структур Новосибирской области

Получить консультацию специалистов можно будет с 14-00 до 16-00 по многоканальному телефону: 229-17-00.

Социальные службы проведут консультирования людей с ограниченными возможностями

4 декабря в рамках мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов, на базе Отделения ПФР по Новосибирской области пройдет «прямая линия» для жителей региона, в которой примут участие специалисты сразу несколько социальных структур.

В «прямой линии» примут участие специалисты Министерства труда и социального развития Новосибирской области, Министерства здравоохранения, Главного бюро медико-социальной экспертизы, регионального отделения Фонда социального страхования и отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. Получить консультацию вышеуказанных специалистов можно будет с 14-00 до 16-00 по многоканальному телефону: 229-17-00.

Специалисты будут консультировать граждан по вопросам установления и осуществления выплат гражданам, имеющим инвалидность, а также относящимся к маломобильным группам населения, и по иным вопросам, входящим в компетенцию социальных органов, касающихся данной категории граждан (набор социальных услуг, лечение, в том числе санаторно-курортное, лекарственное обеспечение и т.д.).

Источник: ПФР