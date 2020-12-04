Пенсия в декабре: Как россияне будут получать пенсии в декабре 2020 и начале 2021 года

Если граждане оформили пенсию на «Почте России», то они ее получат в рабочий день 2021 года. Работу почта начнет с 4 января будущего года.

Ближайшее повышение пенсий превышает показатель инфляции в 1,5 раза

В РФ ряду категорий граждан пенсии за январь 2021 года выплатят в декабре 2020 года. Ряд пенсионеров смогут рассчитывать на двойную выплату в конце текущего года. Причиной этого являются особенности начисления накануне Нового Года. В РФ ближайшие новогодние каникулы запланированы с 1 по 10 января будущего года. Пенсию за 2 месяца получат граждане, у кого выплаты запланированы на время новогодних каникул.

Россиянам пенсии за январь 2021 года начислят с 25 по 31 декабря текущего года

Если граждане оформили пенсию на «Почте России», то они ее получат в рабочий день 2021 года. Работу почта начнет с 4 января будущего года. Все выплаты, которые начислят после этой даты, выплатят в январе 2021 года. В РФ в 2020 году прошло всеобщее подорожание из-за снижения курса рубля. Из-за этого в 2021 году российские пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение выплат. Как гласит Закон, пенсионная индексация проходит с 1 января.

Осенью 2020 года Владимир Путина указал, что при любой экономической ситуации в России уровень индексации пенсий составит 6,3%. Ближайшее повышение пенсий превышает показатель инфляции в 1,5 раза. Эксперты указывают, что в 2020 году российская инфляция будет 3,7%. Российский пенсионер получит в среднем надбавку в размере 1 тыс. руб.

При этом, военные ветераны и инвалиды повышение пенсий получат с 1 февраля 2021 года. Объем их индексации связан напрямую с индексом потребительских цен за минувший год.

Получатели страховой части пенсии повышение выплат получат с 1 апреля 2021. Социальную пенсию получают те россияне, кто так и не набрал требуемого числа баллов и стажа.

В 2021 году повысится и социальная пенсия

Ее увеличение проходит согласно индекса увеличения пенсионного прожиточного минимума. Эксперты указывают, что увеличение россиянам пенсий на 1 тыс. руб. не будет полноценной компенсацией финансовых потерь из-за падения рубля в 2020 году. В текущем году рубль утратил 22% по отношению к доллару США. Их 43 главных потребительских товаров, за минувший год цена увеличилась на 19 из них. При этом, повышение стоимости некоторых продуктов дошло до 76%.

Стоимость продовольствия увеличивается по причине падения курса рубля и низкой урожайности. За 2020 год стоимость подсолнечного масла повысилась почти на 50%. Подорожание муки составило 20%. Розничная стоимость сахара увеличилась на 10%. Население РФ составляет 146 млн людей. Пенсионеров из них более 46 млн. Регулярную индексацию пенсий внесли в Конституцию в 2020 году. Вопреки любым экономическим трудностям, повышение пенсий в РФ проходит каждый год.

Источник: 1rre.ru