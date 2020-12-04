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Путинские выплаты в декабре: кто и в каком размере получит поддержку на детей с 1 декабря 2020 года

14:20 04.12.2020 Фото: pxhere
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В настоящее время Владимир Путин не дает никаких обещаний. Все станет известно 17 декабря текущего года, в день, когда состоится большая пресс-конференция.

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Большинство россиян сходят с ума при ожидании выплат от Владимира Путина в декабре

Перед новогодними праздниками всем хочется верить в чудо, поэтому актуальным остается вопрос о том, какие выплаты на детей будут с 1 декабря 2020 года. Многие жители страны хотят, чтобы их поддержало государство в такие трудные времена, ведь коронавирусная пандемия пока не отступает, в связи с чем вводят новые меры ограничений.

Выплаты за беременность и декретные деньги в декабре 2020 года

При постановке на учет в женской консультации, будущая мать получает пособие в размере 675 рублей. Такая сумма установлена с 1 февраля 2020 года. Известно, что стать на учет нужно на протяжении первых трех месяцев беременности.

Чтобы получать деньги, нужно работать по трудовому договору или же стоять на учете в центре занятости. К указанной сумме могут начислять еще и прибавки, все будет зависеть от конкретного региона проживания.

Декретные деньги, то есть, пособие по беременности и родам, считают по специальной формуле в бухгалтерии работодателя. Минимальная сумма составляет 55 тыс. р., а максимальная – 322 тыс. р. При этом, данная выплата не облагается налогом на доход физических лиц.

Есть еще разовая выплата при рождении малыша, которая составляет сейчас 18 тыс. р. Оформить ее можно по месту работы одного из родителей. Если мать и отец не работают, выплату можно получить в органах социальной защиты.

В случае рождение двойни, выплата считается на каждого малыша. Нужно подать документы на получение денег на протяжении первых полугода после родов. При этом, в регионах Крайнего Севера выплата больше на районный коэффициент.

Как будет в декабре 2020 года производится выплата материнского капитала

Сейчас получить материнский капитал можно даже при рождении первого ребенка, а на второго сумма может быть больше на 150 тыс. р. С начала текущего года условия для получения такой поддержки от государства изменились.

Сейчас деньги выдаются даже на первого малыша, если он появился на свет или был усыновлен с начала текущего года. На первого ребенка платят 466 тыс. р., если он родился в этом году, а на второго — 616 тыс. рублей, при условии, что он появился на свет в 2020 году. На третьего полагается такая же сумма.

В том случае, если второй и следующие дети родились до 2020 года, семья получает выплату в размере 466 тыс. р.

Семьи, которые уже получили сертификат, но еще его не использовали, в этом году сумма индексируется. Если же деньги в этом году были истрачены полностью, никаких дополнительных выплат не предусмотрено.

Стоит отметить, что потратить выплату можно не на все подряд, а только на то, что разрешается законом, к примеру, на улучшение жилья, обучение ребенка или формирование накопительной пенсии для матери.

Будут ли выплаты на детей от Путина по 10000 рублей

Большинство россиян сходят с ума при ожидании выплат от Владимира Путина в декабре. Стоит напомнить, что раньше семьи, где растут дети от 3 до 16 лет, получили по 10 тыс. р. от российского президента. Выплачивали такие пособия летом, чтобы поддержать семьи во время пандемии.

Сейчас многие ждут такой помощи и перед новогодними праздниками. Представители Единой России уже продвигают данный вопрос на федеральном уровне, однако окончательное решение все же будет зависеть от главы государства.

В настоящее время Владимир Путин не дает никаких обещаний. Все станет известно 17 декабря текущего года, в день, когда состоится большая пресс-конференция.

Источник: 1rre.ru

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