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Красота / Общество

Просто секси: Старшая дочь Веры Брежневой сфотографировалась без белья

20:20 04.12.2020 Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
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"Может Соню в ВИА Гру?", "Очень красивая", - комментируют фото поклонники Сони.

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На днях Соня опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в белом кроп-топе из тонкой ткани

Дочь Веры Брежневой поделилась новым снимком. Читай, чтобы узнать больше.

Девятнадцатилетняя Соня - старшая дочь певицы Веры Брежневой от бизнесмена Виталия Войченко. Из-за сложных отношений с отцом девочка взяла фамилию отчима - Киперман.

На днях Соня опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в белом кроп-топе из тонкой ткани. Сквозь одежду четко прослеживается отсутствие белья на девушке.

"Милашка", "Ты выглядишь прекрасно", "Красоточка", "Прекрасная Соня", "Может Соню в ВИА Гру?", "Очень красивая", - комментируют фото поклонники Сони.

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Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

Снимок оценил и отчим девушки, продюсер Константин Меладзе.

Источник: clutch.ua

грудь дочь певицы комментарии поклонники фигура фото Вера Брежнева Соня Киперман Константин Меладзе Instagram
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