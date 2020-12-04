Просто секси: Старшая дочь Веры Брежневой сфотографировалась без белья

"Может Соню в ВИА Гру?", "Очень красивая", - комментируют фото поклонники Сони.

На днях Соня опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в белом кроп-топе из тонкой ткани

Дочь Веры Брежневой поделилась новым снимком. Читай, чтобы узнать больше.

Девятнадцатилетняя Соня - старшая дочь певицы Веры Брежневой от бизнесмена Виталия Войченко. Из-за сложных отношений с отцом девочка взяла фамилию отчима - Киперман.

На днях Соня опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в белом кроп-топе из тонкой ткани. Сквозь одежду четко прослеживается отсутствие белья на девушке.

"Милашка", "Ты выглядишь прекрасно", "Красоточка", "Прекрасная Соня", "Может Соню в ВИА Гру?", "Очень красивая", - комментируют фото поклонники Сони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

Снимок оценил и отчим девушки, продюсер Константин Меладзе.

Источник: clutch.ua