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Где чаще всего заражаются COVID-19, рассказали ученые

13:40 04.12.2020 Фото: pikist
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Риск заболеть COVID-19 увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социальных контактов.

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Возможность заразиться коронавирусом становилась выше при общении с многочисленными родственниками

Учёные выяснили, что риск заразиться коронавирусом возрастает при проживании с заболевшим членом семьи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

В рамках исследования изучались данные 1178 пациентов в китайской провинции Хунань, чтобы выяснить, каким способом чаще всего передаётся инфекция. Учёные оценивали риск заражения коронавирусом в разных местах и с разным числом контактов в условиях введённого локдауна.

Они пришли к выводу, что риск заболеть COVID-19 увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социальных контактов.

В исследовании отмечается, что реже всего люди заражались в медучреждениях, в которых соблюдались санитарные правила. Затем по степени опасности следует общественный транспорт и заведения общепита. При этом возможность заразиться коронавирусом становилась выше при общении с многочисленными родственниками.

Также учёные выявили связь между продолжительностью нахождения дома больных и здоровых членов семьи. Так, каждый дополнительный день с заболевшим увеличивает риск передачи COVID-19 на 10%.

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