04.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

71-летняя Алла Пугачева в прозрачной блузе оголила плечи и показала свою голливудскую улыбку

12:50 04.12.2020 Фото: instagram.com/p/CISGNomlOPG
0

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида 71-летней артистки: «Алла, вы прекрасно выглядите! Красотка», «Алла всегда будет молода, потому что любима всеми и любит сама».

% name% title
Алла Пугачева не перестает удивлять своих поклонников цветущим видом

Алла Пугачева в этом году отпраздновала 71-летие.

Легендарная советская и российская певица Алла Пугачева всегда отличалась сильным нравом и сильным характером. Многие звезды шоу-бизнеса боятся Примадонну, отмечая ее сложный характер. За спиной у 71-летней певицы пять браков, которые, по ее мнению, были довольно удачные. Со своим пятым супругом Максимом Галкиным она познакомилась почти двадцать лет назад. Ей сразу понравился молодой и харизматичный парень, спустя время они начали жить вместе. В конце 2011 года пара расписалась в московском ЗАГСе, а в 2013 году они стали родителями двойняшек.

Алла Пугачева не перестает удивлять своих поклонников цветущим видом. Недавно на ее фан-странице появилось фото, на котором она показала дерзкий наряд. 71-летняя артистка позировала в джинсах, кофте с оголенными плечами и стильных кроссовках. Стоит отметить, что в дополнении образа она выбрала макияж с акцентом на губы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алла Пугачева (@alla_orfei)

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида 71-летней артистки: «Алла, вы прекрасно выглядите! Красотка», «Алла всегда будет молода, потому что любима всеми и любит сама», «Прическа но просто ужасно», «Любовь делает Вас с каждым годом моложе», «Хорошее настроение, улыбка, счастье и любовь, вот что делает Аллу Борисовну, моложе и краше»,- восхитились пользователи Сети.

Ранее мы писали, что на фан-странице звездной четы появилось видео, на котором семилетняя Лиза играет на фортепиано. Младшая дочь Примадонны рассказывает, как правильно играть, чтобы получилось нужное звучание. Как известно, и Лиза, и Гарри проявляют интерес не только к музыке, они посещают уроки французского языка и занимаются гимнастикой.

Источник: clutch.ua

блуза губы дерзкий наряд комментарии макияж певица поклонники фото Алла Пугачева Максим Галкин ЗАГС
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Свежа и прекрасна?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Внимание, розыск! Нашла чужую карту и рассчитывается по ней в магазинах жительница Новосибирска
13:22 04-12-2020
Внимание, розыск! Нашла чужую карту и рассчитывается по ней в магазинах жительница Новосибирска
Китайский Новый год: Как встречать 2021 год Быка, что можно и нельзя делать?
13:20 04-12-2020
Китайский Новый год: Как встречать 2021 год Быка, что можно и нельзя делать?
Собирается убрать из городов все колонии и СИЗО Минюст
13:15 04-12-2020
Собирается убрать из городов все колонии и СИЗО Минюст
Начали прием пациентов в Степанакерте военные медики из России
13:00 04-12-2020
Начали прием пациентов в Степанакерте военные медики из России
71-летняя Алла Пугачева в прозрачной блузе оголила плечи и показала свою голливудскую улыбку
12:50 04-12-2020
71-летняя Алла Пугачева в прозрачной блузе оголила плечи и показала свою голливудскую улыбку
Почему умерла во время стрима Валентина Григорьева? Ее подруга рассказала причину 1
12:43 04-12-2020
Почему умерла во время стрима Валентина Григорьева? Ее подруга рассказала причину
Снова задержали с наркотиками сестру Эвелины Блёданс
12:39 04-12-2020
Снова задержали с наркотиками сестру Эвелины Блёданс
Успешно прошла тестирование первая метеостанция для работы в Арктике
12:30 04-12-2020
Успешно прошла тестирование первая метеостанция для работы в Арктике
Умерла на 87-м году жизни актриса фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова. Назвали причину ее смерти
12:28 04-12-2020
Умерла на 87-м году жизни актриса фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова. Назвали причину ее смерти
3 дня силы в декабре 2020 года. Как не упустить шанс и изменить жизнь уже в первую магическую дату - 4 декабря
12:20 04-12-2020
3 дня силы в декабре 2020 года. Как не упустить шанс и изменить жизнь уже в первую магическую дату - 4 декабря