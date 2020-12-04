71-летняя Алла Пугачева в прозрачной блузе оголила плечи и показала свою голливудскую улыбку

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида 71-летней артистки: «Алла, вы прекрасно выглядите! Красотка», «Алла всегда будет молода, потому что любима всеми и любит сама».

Алла Пугачева не перестает удивлять своих поклонников цветущим видом

Алла Пугачева в этом году отпраздновала 71-летие.

Легендарная советская и российская певица Алла Пугачева всегда отличалась сильным нравом и сильным характером. Многие звезды шоу-бизнеса боятся Примадонну, отмечая ее сложный характер. За спиной у 71-летней певицы пять браков, которые, по ее мнению, были довольно удачные. Со своим пятым супругом Максимом Галкиным она познакомилась почти двадцать лет назад. Ей сразу понравился молодой и харизматичный парень, спустя время они начали жить вместе. В конце 2011 года пара расписалась в московском ЗАГСе, а в 2013 году они стали родителями двойняшек.

Алла Пугачева не перестает удивлять своих поклонников цветущим видом. Недавно на ее фан-странице появилось фото, на котором она показала дерзкий наряд. 71-летняя артистка позировала в джинсах, кофте с оголенными плечами и стильных кроссовках. Стоит отметить, что в дополнении образа она выбрала макияж с акцентом на губы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@alla_orfei)

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида 71-летней артистки: «Алла, вы прекрасно выглядите! Красотка», «Алла всегда будет молода, потому что любима всеми и любит сама», «Прическа но просто ужасно», «Любовь делает Вас с каждым годом моложе», «Хорошее настроение, улыбка, счастье и любовь, вот что делает Аллу Борисовну, моложе и краше»,- восхитились пользователи Сети.

Ранее мы писали, что на фан-странице звездной четы появилось видео, на котором семилетняя Лиза играет на фортепиано. Младшая дочь Примадонны рассказывает, как правильно играть, чтобы получилось нужное звучание. Как известно, и Лиза, и Гарри проявляют интерес не только к музыке, они посещают уроки французского языка и занимаются гимнастикой.

Источник: clutch.ua