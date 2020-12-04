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COVID-19 будет вечным: его не удастся искоренить никогда

10:59 04.12.2020 Фото: pixabay
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По мнению эксперта, наиболее опасными с точки зрения заражений коронавирусом остаются помещения с плохой вентиляцией, переполненные пространства и места близкого контакта людей, в особенности в помещениях.

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Для успешной иммунизации нужно больше вакцин от разных производителей
Коронавирус, вероятно, не удастся искоренить никогда, он сохранится как сезонное заболевание даже при вакцинации, считает заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там.
Британия в среду сертифицировала вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. Массовая вакцинация начнется весной 2021 года, ориентировочно к маю вакцину получат наиболее уязвимые категории граждан, медики, соцработники и пожилые люди.
"Я не думаю, что коронавирус будет когда-либо искоренен, я думаю, что он может сохраниться как сезонная проблема... те привычки, которые мы усвоили сейчас, - использование масок и санитайзера, - могут сохраниться", - сказал Ван Там на брифинге в среду вечером.
По мнению эксперта, наиболее опасными с точки зрения заражений коронавирусом остаются помещения с плохой вентиляцией, переполненные пространства и места близкого контакта людей, в особенности в помещениях.
Ученый вместе с тем признался, что с оптимизмом узнал новости о сертификации первой вакцины от коронавируса в Британии. По его словам, для успешной иммунизации нужно больше вакцин от разных производителей.
С ученым согласился и премьер-министр Британии Борис Джонсон, также принявший участие в брифинге.
"Не нужно испытывать излишний оптимизм или наивно полагать, что борьба окончена. Это не так. Сейчас нам нужно реализовать наш зимний план (поддержание коронавирусных ограничений по всей стране). Самое худшее сейчас - это предполагать, что мы можем расслабиться, что игра и борьба с COVID завершены. Это не так. Это не конец", - сказал Джонсон.
Министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок на прошлой неделе заявлял, что жизнь в Великобритании после второй волны пандемии вернется в нормальное русло к пасхальным каникулам весной 2021 года при условии успешной вакцинации. Однако экспертное сообщество предупреждало, что коронавирус еще мало изучен и, вероятно, даже при формировании коллективного иммунитета, будет возвращаться в виде сезонного заболевания.
Источник: РИА Новости
вакцина иммунизация коронавирус останется навсегда
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