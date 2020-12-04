COVID-19 будет вечным: его не удастся искоренить никогда

Коронавирус, вероятно, не удастся искоренить никогда, он сохранится как сезонное заболевание даже при вакцинации, считает заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там.
Британия в среду сертифицировала вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. Массовая вакцинация начнется весной 2021 года, ориентировочно к маю вакцину получат наиболее уязвимые категории граждан, медики, соцработники и пожилые люди.
"Я не думаю, что коронавирус будет когда-либо искоренен, я думаю, что он может сохраниться как сезонная проблема... те привычки, которые мы усвоили сейчас, - использование масок и санитайзера, - могут сохраниться", - сказал Ван Там на брифинге в среду вечером.
По мнению эксперта, наиболее опасными с точки зрения заражений коронавирусом остаются помещения с плохой вентиляцией, переполненные пространства и места близкого контакта людей, в особенности в помещениях.
Ученый вместе с тем признался, что с оптимизмом узнал новости о сертификации первой вакцины от коронавируса в Британии. По его словам, для успешной иммунизации нужно больше вакцин от разных производителей.
С ученым согласился и премьер-министр Британии Борис Джонсон, также принявший участие в брифинге.
"Не нужно испытывать излишний оптимизм или наивно полагать, что борьба окончена. Это не так. Сейчас нам нужно реализовать наш зимний план (поддержание коронавирусных ограничений по всей стране). Самое худшее сейчас - это предполагать, что мы можем расслабиться, что игра и борьба с COVID завершены. Это не так. Это не конец", - сказал Джонсон.
Министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок на прошлой неделе заявлял, что жизнь в Великобритании после второй волны пандемии вернется в нормальное русло к пасхальным каникулам весной 2021 года при условии успешной вакцинации. Однако экспертное сообщество предупреждало, что коронавирус еще мало изучен и, вероятно, даже при формировании коллективного иммунитета, будет возвращаться в виде сезонного заболевания.
Источник: РИА Новости