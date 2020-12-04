Важные цыганские приметы на деньги и удачу

Есть примета, которая гласит, что деньги надо давать в займы и возвращать до захода солнца и тогда они будут водиться.

О магии цыган ходят легенды, поговаривают, что этот народ не только не чист на руку, но и практикует колдовство, дабы вводить людей в гипноз и выманивать у них деньги

Так сложилось исторически, что цыгане покинув Индию, много столетий тому назад, распространились по всему земному шару и поэтому они живут среди нас. В связи с чем многих суеверных людей интересуют цыганские приметы и поверья, связанные с богатством.

И хотя ромалы народ не богатый, они тем не менее способны добывать себе средства к существованию и при этом никому не известно работают ли они вообще, а если да, то кем. Они умудряются существовать на какие-то средства, но никто не знает, как они их добывают, конечно, если не считать мошенничества и воровства, неужели в этом и есть весь их промысел.

Цыганские приметы, которые привлекают деньги

О магии цыган ходят легенды, поговаривают, что этот народ не только не чист на руку, но и практикует колдовство, дабы вводить людей в гипноз и выманивать у них деньги. Также считалось, что цыганские гадалки по-настоящему могут предсказать будущие, но разве это не мистика.

Цыганских проклятий люди очень боятся и верно это не спроста и недаром в книгах цыган изображают, связанными с колдовством и таинственными магическими способностями. Как же цыганский народ привлекает деньги в свои семьи, это очень занятный вопрос.

Какие приметы и поверья у цыган на богатство являются самыми известными, в этом стоит разобраться. Если же мужчина или женщина цыганской национальности что-либо умеет делать очень хорошо, то есть обладает божьим даром, то этот человек будет вести безбедную жизнь, об этом говорит примета.

Если же у цыганской девушки есть такие достоинства, как красота, ум, доброта и она умеет хорошо танцевать и предсказывать будущие, то за это Небеса вознаградят ее хорошим мужем и она будет жить зажиточно. Это еще одна из самых популярных примет цыган.

Приметы цыган, чтобы привлечь деньги и удачу

Есть и другие похожие приметы, если у ромала работящие руки и хитрый ум, то они его прокормят. Когда цыган имеет длинную и густую черную бороду, то это значит, что он наделен жизненной мудростью, а если это так, то он с голоду не помрет.

Есть примета, которая гласит, что деньги надо давать в займы и возвращать до захода солнца и тогда они будут водиться. Если у кого-то большое и просторное портмоне, то в него вместится больше денег.

Самую крупную купюру в кошельке надо разменивать в последнею очередь и тогда деньги будут водиться. Со своим кошельком нельзя никогда расставятся, даже когда он потерся, потому что он притягивает удачу.

Как не странно, но и цыгане прибегают к использованию магии Луны, они на растущую Луну заговаривают серебряные монеты или же другие деньги и те служат им талисманом и помогают достичь финансовой стабильности и благополучия.

У них есть также приметы, связанные с птицами и животными, кто дома держит черного ворона или галку, тот будет обладать мудростью, которую ворон ему нашепчет. Держать дома большого черного пса, это к достатку и благополучию, так как Небеса помогают добрым людям, которые любят и заботься о животных. А большую собаку еще прокормить нужно, поэтому у таких людей всегда будут средства к существованию.

Цыганская магия

С цыганами в жизни приходилось сталкиваться многим и поэтому большинству хорошо известно, что это народ хитрый и коварный, так как им легко удается обводить своих жертв вокруг пальца и заставлять их подчиняться своей воле. На самом деле за этим стоит цыганская магия и колдовство, так как ромалы практикуют множество обрядов и ритуалов, которые помогают подчинять себе другие личности.

В этом есть положительные моменты, таким образом можно будет повлиять на близкого человека, дабы он избавился от вредных привычек. Большинство таких ритуалов проводятся на убывающую Луну или в полнолуние. Цыганки умело используют магию дабы заглядывать в грядущие и в этом таланте им сложно будет составить конкуренцию, а современные ведуньи зачастую оказываются шарлатанками.

Цыганские приметы про женитьбу и похороны

Есть у цыган и приметы, связанные с замужеством, если девушку выдать замуж в 18 лет, то из нее получится хорошея хозяйка, любящая жена и заботливая мать. Другая примета гласит, что муж должен быть старше своей супруги, тогда он будет наставлять ее на истинный путь. Заботливый муж попадется той цыганке, которая умеет вкусно готовить и с ним правильно себя вести.

По приметам, усопших цыган провожают в последний путь с задушевными песнями и музыкой, дабы им веселей жилось на том свете. На похороны обычно собирается весь табор, дабы почтить память брата своего по крови и тогда его душа будет покоиться с миром.

Источник: rsute.ru