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Красота / Общество

В какой день недели нужно стричь ногти, чтобы жить в богатстве

21:20 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Эксперты уверяют, что ногти, так же как и волосы способны накапливать в себе нужную информацию для человека, поэтому к ним относятся с большой осторожностью.

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Ногти – это не просто маникюр, красота, но и способ сделать свою жизнь ярче и богаче

Многие девушки, подстригая ногти и делая красивый маникюр, не знают, что делают его не только красивым, но и удачливым. Можно привлечь к себе успех в финансах и счастье в семейной жизни.

Влияние ногтей на судьбу и богатство человека

Ногти – это не просто маникюр, красота, но и способ сделать свою жизнь ярче и богаче. Он полезный для тех людей, которые стремятся сделать свою жизнь ярче и привлекательнее. Обрезая ногти, по мнению эзотерики, можно разнообразить свою судьбу. Процесс маникюра приносит биоэнергетическую пользу всему организму. Эксперты уверяют, что ногти, так же как и волосы способны накапливать в себе нужную информацию для человека, поэтому к ним относятся с большой осторожностью.

Несмотря на то, что экстрасенсы не уделяют им особого внимания, но благодаря своей плотной текстуре информацию они хранят намного дольше, чем волосы. Они способны поведать о всех эмоциях, которые пропускает через себя человек. Особое внимание во время стрижки ногтей для привлечения богатства советуют уделить дням недели.

Когда лучше всего по дням недели стричь ногти, чтобы водились деньги

Понедельник

Стрижка ногтей поможет начать неделю с положительных эмоций. Новые идеи помогут воплотить мечты в реальность. Если прошлая неделя имела много негативных эмоций, то их стрижка избавит от накопившегося груза.

Вторник

Денежный день помогает улучшить финансовое положение. Если люди решились освежить маникюр, то стоит уделить внимание не столь броским оттенкам. Ванночки для рук успокоят и придадут уверенности для реализации новых интересных идей.

Среда

Хорошее время для того, чтобы позаботиться о личной жизни. Новые знакомства помогут избежать всех проблем. В отношениях можно навести порядок. Если девушка мечтает о предложении руки и сердца, то стрижка в данный день недели придаст любимому человеку уверенности и силы для достижения чего-то нового и интересного в жизни.

Четверг

Если заняться маникюром и стрижкой в данный день недели, это поможет укрепить иммунную систему. Избавляет от ненужных мыслей и всего негатива. Любые медицинские процедуры, связанные со здоровьем, помогут дать ощутимый результат.

Пятница

Если у людей намечается финансовая сделка, советуют сделать красивый маникюр в данный день недели. Хорошее время для того, чтобы найти возможность увеличить в несколько раз свой доход и заключить сделку.

Суббота

Стрижка ногтей в этот день поможет выиграть крупную сумму денег в лотерее или в денежном споре. Астрологи советуют не столь увлекаться, чтобы положительная аура не утекла.

Воскресенье

Маникюр можно делать и загадывать желания. Если девушка хочет увеличить свой доход или сменить место работы, можно смело загадывать желания, они воплотятся в реальность.

Когда стричь ногти для богатства по лунному календарю

Кроме дней недели, для привлечения достатка особое внимание советуют уделить лунному календарю. Существует примета, что для укрепления ногтей и финансового благополучия лучше всего проводить маникюр на пятые лунные сутки. Это придаст уверенности в себе, положительно повлияет на богатство и денежную стабильность.

Восьмые лунные сутки способны повлиять на карьерный рост, можно уделить внимание стрижке ногтей и красивому маникюру. Если не везёт с деньгами, стоит проводить различные процедуры на 14-е лунные сутки, притягивают деньги как магнит. Убывающую Луну стоит избегать, она негативно влияет на богатство и достаток.

Источник: rsute.ru

достаток приметы стрижка стричь ногти удача эзотерики
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