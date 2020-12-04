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Все геомагнитные всплески в декабре 2020 года: Даты тяжелых дней для метеочувствительных и советы, которые помогут пережить катаклизмы

11:50 04.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Интенсивная магнитная буря ожидается 19 декабря, в день святителя Николая.

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Реакция организма на всевозможные изменения, происходящие с погодой, называется метеозависимостью

Неблагоприятные дни для здоровья метеочувствительных людей ожидаются во второй половине декабря 2020 года. Для того, чтобы облегчить состояние таких людей, нужно предпринять определенные меры. Очень важно снизить калорийность блюд, уменьшить физические нагрузки, а также соблюдать водный баланс.

Симптомы и причины метеозависимости

Человеческий организм очень чутко реагируют на разные природные явления: вспышки на Солнце, дождь, ветер, туман, магнитные бури, смену фаз Луны, снег. Причём, реакция идет не на сами погодные явления, а на изменения, происходящие во внешней среде – повышение или понижение влажности, колебания электромагнитных полей, а также температуры.

Реакция организма на всевозможные изменения, происходящие с погодой, называется метеозависимостью. По оценкам специалистов, такая реакция проявляется, чаще всего у людей, страдающих возможными хроническими заболеваниями, имеющих ослабленный иммунитет, редко бывающих на свежем воздухе, а также тех, кто мало двигается и имеют сидячую работу.

Наиболее распространенные симптомы метеозависимости:

слабость и усталость;
расстройства сна;
потеря аппетита;
головные боли;
сильное сердцебиение и боли в сердце;
суставные и мышечные боли;

головокружение;
перепады кровяного давления;
обострение хронических заболеваний;
рассеянность;
шум в ушах.

Иногда возможна индивидуальная реакция на определенный вид погодных изменений. Например, на дождливую погоду могут бледнеть кожные покровы и ощущаться невероятная усталость, а при сильном ветре, может зудеть кожа и чувствоваться нервное перевозбуждение.

Магнитные бури в декабре 2020 года

Наиболее сильное воздействие на организм метеозависимых людей оказывают магнитные бури. Геомагнитные возмущения, которые происходят на планете, являются её реакцией на вспышки, регулярно происходящие на Солнце.

Ведь во время таких вспышек, Землю атакуют мощные потоки плазмы, солнечного излучения, космических лучей. Планета пытается защититься от их воздействия своим магнитным полем – возникают магнитные шторма.

В декабре 2020 года небольшие всплески магнитного поля ожидаются 3, 4 и 10 числа. А вот интенсивная магнитная буря ожидается 19 декабря, в день святителя Николая. На этот день придётся её пик, а продлится она 5 дней, с 18 по 22 декабря. Кроме этого, в преддверии Нового года, 30 и 31 декабря, также ожидаются небольшое геомагнитное возмущение.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

Для того, чтобы минимизировать последствия геомагнитных колебаний для организма, следует заранее к ним подготовиться. Зная о приближении магнитного шторма, нужно побольше отдыхать, чаще бывать на свежем воздухе. Спать необходимо не менее восьми часов, в помещении, которое предварительно проверили.

Нельзя забывать о физических нагрузках. Их интенсивность, на период магнитных колебаний следует снизить. Специалисты рекомендуют:

пешие прогулки;
утреннюю зарядку;
плавание;

танцы;
дыхательную гимнастику.

Очень важны водные процедуры. Воздействие воды поможет восстановить душевное и физическое равновесие. Можно принимать ванны с ароматными свечами и эфирными маслами, почаще принимать контрастный душ, чаще умываться. Следует также соблюдать водный баланс, насыщая организм жидкостью. Это предотвратит загущение крови, поможет интенсификации обмена веществ. В сутки нужно выпивать не менее полутора литров воды.

Стабильное эмоциональное состояние очень поможет снизить воздействие электромагнитного поля. Достичь такого состояния и получить положительные эмоции помогут:

духовные практики;
общение с животными, приятными и дорогими людьми, природой;
любимые увлечения.

В период геомагнитных возмущений следует каждый день заваривать чай с травами, которые успокаивают нервную систему, предупреждают появление головных болей, снимают усталость:

мята;
ромашка;
мелисса;
душица;
шалфей.

Для того, чтобы укрепить иммунитет, нужно принимать поливитамины, правильно питаться, ограничить потребление соли. Очень важно употреблять продукты, которые содержат кальций, витамин C, железо, калий. Специалисты рекомендуют ежедневное употребление меда, орехов, кураги, изюма, чернослива, инжира.

Как пережить магнитные бури хроническим больным

Очень тяжело переносят магнитные шторма люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, заболевания психики. Они непременно должны посоветоваться со своим доктором о том, как облегчить свое состояние во время электромагнитных колебаний.

Очень часто врачи рекомендуют таким больным увеличить дозу постоянно принимаемых препаратов на треть (на период геомагнитных возмущений). Все постоянно принимаемые лекарства желательно носить с собой.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями доктора рекомендуют препараты, снижающие вязкость крови. Аспирин хорошо с этим справляется, к тому же, он может снизить болевые симптомы.

Очень важно уменьшить нагрузку на организм, снизив калорийность употребляемых блюд, отказавшись от фастфуда; полуфабрикатов; жирной, солёной и жареной пищи.

Источник: rsute.ru

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