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Тратит на соцсети 1 млн рублей в год правительство Новосибирской области. Для чего нужны аккаунты властей и где их найти?

11:33 04.12.2020, Алена Романцова Фото: скрин
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В Бердске история поста сотрудника пресс-центра Цветкова закончилась побоями журналиста Болдырева. Кто ведет соцсети городской мэрии и кто за это платит, писал "Курьер. Среда. Бердск". Теперь редакция выяснила информацию по аккаунтам правительства.

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На какие средства ведутся соцсети властей?

Сколько денег тратят в правительстве региона на информационную политику и ведение соцсетей, выяснил "Курьер. Среда. Бердск". Оказалась, очень большие суммы. Тогда как мэрия Бердска заявляла, что не платит за работу в социальных сетях сотрудникам пресс-центра. Напомним, кто ведет соцсети мэрии Бердска и кто за это платит, писал "Курьер. Среда. Бердск". История поста сотрудника пресс-центра Цветкова закончилась побоями журналиста Болдырева. Чиновник ворвался в редакцию "Свидетеля" и нанес несколько ударов журналисту за кибербуллинг. После "травли" в соцсетях у сотрудника мэрии сдали нервы.

Как в правительстве?

На вопросы редакции ответил руководитель Департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов. Сергей Игоревич рассказал, что в социальных сетях созданы официальные аккаунты правительства области, ведение которых входит в полномочия департамента информационной политики администрации губернатора региона.

Аккаунты правительства открытые и общедоступные, с ними можно ознакомиться по ссылкам:

Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Фэйсбук.

Для каких целей созданы страницы в соцсетях правительства?

- Аккаунты правительства Новосибирской области в социальных сетях созданы в целях обеспечения открытости, доступности, достоверности и своевременности представления информации о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов государственной власти области, иных государственных органов, об общественно значимых событиях, свободы поиска и ее получения населением области, - сообщил Нешумов 1 декабря.

Из каких средств оплачивается ведение социальных сетей правительства? Какова сумма?

- Содержание департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Объем средств, направляемых на указанные цели (зарплата работников) не превышает одного миллиона рублей в год, - отметил Сергей Игоревич.

Вкладываются ли деньги в продвижение социальных сетей правительства (в рекламу, настройку, пиар)?

- Нет, не вкладываются, - подчеркнул Нешумов.

Какая польза жителям области от социальных сетей Правительства Новосибирской области?

- Жители Новосибирской области, пользователи социальных сетей, имеют возможность получать оперативную и достоверную информацию о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов области, об общественно значимых событиях в социальных сетях, - сказано в ответе.

Как в Бердске?

"Курьер. Среда. Бердск" отправил много вопросов в мэрию Бердска. Ответ от администрации за подписью мэра города Евгения Шестернина поступил очень короткий:

- Группы администрации города Бердска в социальных сетях были созданы сотрудниками пресс-центра администрации для дополнительного информирования и получения обратной связи от жителей города Бердска. Ведение социальных сетей — добровольная инициатива сотрудников пресс- центра, которая не оплачивается, - звучит ответ.

Перечислим аккаунты мэрии Бердска и предлагаем оценить их бердчанам.

Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Фэйсбук.

Насколько качественно ведутся соцсети городских властей и хороша ли обратная связь? Ждем ваши комментарии.

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