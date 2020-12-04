Болит голова, тошнит и скачет давление: Как побороть метеозависимость и научиться не замечать магнитные бури?

У некоторых людей главная проблема в момент перемены погоды — повышение артериального давления

Врачи рассказали что делать метеозависимым людям при изменении погоды и давления, улучшив свое самочувствие. Научного подтверждения прямой зависимости человека от перемены погоды и других природных явлений нет, но в многие люди жалуются на возникновение ряда симптомов в опредмеченные дни. Именно их называют метеочувствительными и дают свои рекомендации медики.

Как улучшить самочувствие метеозависимым людям при перемене погоды

У некоторых людей главная проблема в момент перемены погоды — повышение артериального давления. Им не стоит допускать переохлаждение тела и при слишком низкой температуре воздуха лучше вообще не выходить на улицу.

Если холодно, то важно одеваться потеплее, снизить физическую активность и заменить напитки содержащие кофеин травяным чаем. Когда имеет место понижение давления в период катаклизмов, то можно выпить чашку крепкого чая или кофе с добавлением сахара.

Прилечь, чтобы расслабиться и позволить крови свободно циркулировать по организму, беспрепятственно доставляя кислород к каждой его клетке, при этом подложив под ноги подушку.

Никаких важных встреч, отчетов, подписания договоров и дел, требующих полной отдачи мозга выполнять в таком состоянии человек не сможет: проще всего перенести все намеченные планы на следующий день, позволив себе отлежаться и восстановить силы.

В дни магнитных бурь и перемен в погоде может наблюдаться резкая смена настроения, нервозность, беспричинный страх и паника и раздражительность.

Если склонность к метеозависмости существует, то есть смысл пройти курс аптечных витаминов группы В, научиться отключаться от негативных мыслей и грустных событий, концентрируясь на положительных моментах, которые есть во всем.

Не принимать все близко к сердцу, слушать приятную музыку, читая хорошую книгу и занимаясь йогой.

Что поможет снять головную боль при изменении погоды

Самый распространенный симптом метеозависимости — головная боль.

Сложно сделать так, чтобы организм перестал так чутко реагировать на смену погоды мигренью, но облегчить болезненное состояние вполне возможно

Нужно употреблять много жидкости, избегая обезвоживания.

Перейти на «легкую» пищу, избегая жирного, жареного, копченого, слишком пряного и пересоленного. Больше сезонных фруктов и овощей, постного мяса, можно рыбу, но только не передать.

Не есть горький шоколад, в котором присутствует кофеин.

Находить время для полноценного сна и больше отдыхать.

Бывать на свежем воздухе, отдавая предпочтение пешим прогулкам, а не просмотру телевизора сидя на диване в душной комнате.

Регулярно проветривать помещение.

Принять Аспирин, а если не поможет, то и более сильный обезболивающий препарат.

Теплая ванна поможет расслабиться, снимет мышечный спазм и позволит забыть проблемы прошедшего дня. Хорошо в такой ситуации зарекомендовал массаж шеи и головы.

Источник: rsute.ru