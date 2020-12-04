Учитель на замену: поможет школьникам с "домашкой" чат-бот

В московской школе "Интеграл" решили неординарно подойти к вопросу обучения и разработали виртуальный робот - помощник, который "живет" в популярном мессенджере. Он предлагает детям пройти разные интерактивные тесты и квесты по учебным предметам, от информатики до биологии. А еще - узнать о новых профессиях, истории Великой Отечественной войны, прокачать логическое мышление. Кстати, бот выручает и с "домашкой".

Как это работает? Достаешь смартфон, открываешь Telegram - выбираешь Integral bot. Пишешь в чате, допустим, слово "игра", и тебе автоматически выпадает ряд интересных заданий по разным направлениям на выбор. Например, по межпредметным дисциплинам: математике и литературе:

"Герой романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" - Родион Раскольников - забрал у старухи-процентщицы 320 000 рублей, в пересчете на современные деньги так оцениваются указанные в произведении "триста семнадцать рублей серебром и три двугривенных". Его друг Разумихин покупает Раскольникову новую одежду, за которую отдает "ровно девять рублей пятьдесят пять копеек". Посчитайте, сколько рублей заплатил бы Разумихин в 2015 году, если учитывать, что двугривенный равен 20 копейкам". Прямо со смартфона в том же чате пишешь ответ. И так по разным направлениям, включая межпредметные задания, профориентационные и тематические квесты, диагностики и тренажеры.

"Цифровые" задачки, виртуальные тесты и обучающие видео обновляются каждую неделю. Они проходят экспертизу у коллектива опытных учителей, соответствуют школьным стандартам. При этом есть разный уровень сложности для средних и старших классов. Чем больше выполнил образовательных мобильных "активностей" - тем больше игровых баллов заработал и тем в выше поднялся в общешкольном игровом рейтинге. Потратить баллы можно на разовое освобождение от нелюбимой "домашки", причем у любого учителя. Или, к примеру - на призы с символикой школы, гаджеты, билеты в музеи, на мастер-классы и экскурсии. И даже получить сертификат на платные кружки и секции дополнительного образования.

- Поколение Z - это дети глобализации и цифровых технологий. Они много времени проводят в гаджетах. И мы решили, что смартфон можно использовать в образовательных целях, - рассказал Директор ГБОУ Школа "Интеграл" Владимир Лубский. - Дети отвечают на вопросы из разных научных областей, используя свой гаджет, получая бонусы и награды. Такой подход в обучении называется геймификацией, это тренд современного мира. Баллы можно обменять на "иммунитет" от классических домашних заданий. А свое место в рейтинге можно увидеть в таблице лидеров, которая транслируется на экранах в школьных корпусах и в самом боте. Кроме этого, дети могут задать боту вопрос в любое время и оперативно получить ответ.

О чем спросить чат-бота? Например, виртуальный помощник может подсказать расписание занятий, напомнить о важных школьных событиях. Ну и, конечно, предложить разные образовательные "активности". Среди функций есть даже дополненная реальность, когда прямо на экране смартфона появляются техника, города-герои времен Великой Отечественной войны в 3D.

- В этом сезоне в нашем боте появилось много новых возможностей. Совместно с Музеем Победы мы подготовили задания в видеоформате. Все вопросы посвящены Великой Отечественной войне. На каждый вопрос отводится не более 30-40 секунд, после просмотра участник бота вводит свой вариант ответа. Самые активные участники из трех образовательных организаций получили билеты на посещение новой экспозиции "Подвиг народа" Музея Победы, - говорит Владимир Лубский. - Мы использовали дополненную реальность как элемент образовательного пространства школы, разместили "оживающие" иллюстрации в наших коридорах. Ребята, наводя на них свои смартфоны, смогли увидеть, как на экране оживают места сражений, рассмотреть 3D модели боевой техники, познакомиться с героями-фронтовиками и виртуально перенестись в города-герои. По этим элементам дополненной реальности в боте был создан "Квест памяти и славы", который состоит из 25 вопросов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Есть вопросы о военной технике, орденах, городах-героях.

Кстати, разрабатывают бот вот уже несколько лет подряд сами учителя и "айтишники" - технические специалисты, являющиеся сотрудниками школы. А помогали тестировать и улучшать программу ученики 10-го инженерного класса. В боте есть даже раздел новостей: для детей, учителей или администрации школы. И если раньше в нем были зарегистрированы только учителя и ученики из школы "Интеграл", то сейчас - более 3000 тысяч активных участников из 60 московских школ.

- В период дистанционного обучения бот стал важным инструментом для мотивирования ребят, - говорит Владимир Лубский. - Проведение в нем интеллектуальных турниров позволяет сохранить сплоченность детского коллектива, нестандартные и интересные задания - повысить мотивацию к получению знаний на школьных предметах, ведь эти знания необходимы для прохождения квестов. Сам формат Интеграл Бота позволяет нам делать это дистанционно из любой точки, достаточно иметь с собой мобильное устройство с выходом в интернет. После авторизации ученикам доступны предметные и профориентационные тесты, онлайн-тренажер по функциональной грамотности, симулятор заданий международного исследования PISA, сетевая рейтинговая игра и многое другое. За работу в каждом из этих разделов школьник может получить баллы. А классный руководитель, используя платформу, может отслеживать успехи ребят своего класса, просматривать аналитику и оперативно давать советы каждому ученику.

Мнения

Алексей Петров, ученик 7 класса школы "Интеграл":

"Вопросы увлекают. Загуглить ответы не получается. Нужно включить голову самому. Я давно мечтал о хорошем пауэрбанке. Не представляете - я его заработал в боте. Отвечал на вопросы, получил баллы - и вот он у меня есть. Сейчас хочу дойти до наушников, но тут надо постараться - я смогу, ведь это интересно".

Рыженкова Анна Александровна, Учитель русского языка и литературы школы "Интеграл":

"Признаюсь: разработка заданий увлекает не меньше, чем решение. Мы поднимаем справочники, соединяем вопросы из разных областей знаний, при этом сами учимся. Считаю, что игра в боте куда полезнее обычных игр"

Источник: РГ