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Заметет или подморозит? Прогноз погоды на 4 декабря в Бердске

06:30 04.12.2020 Фото: pixabay
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На дорогах местами гололедица.

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На дорогах местами гололедица.

Метеорологическая обстановка: Переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью: -13, -18°С, местами -25°С, днем: -11, -16°С.

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