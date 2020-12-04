Метеорологическая обстановка: Переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью: -13, -18°С, местами -25°С, днем: -11, -16°С.
Заметет или подморозит? Прогноз погоды на 4 декабря в Бердске
06:30 04.12.2020
На дорогах местами гололедица.
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