Лучшее в Сибири: растения для укрепления иммунитета при пандемии назвали ученые

Исследователи института живых систем БФУ им. И. Канта подготовили обзорную статью об антиоксидантном, противовирусном и иммуномоделирующем действии лекарственных растений Сибири и Дальнего Востока. Эти травы, по мнению ученых, помогут при профилактике и терапии пневмоний. Травы традиционно используются во многих терапевтических практиках, если не как основное, то сопроводительное в комплексе с медикаментозным лечением. Фитотерапия неоднократно подтверждала свою эффективность, в том числе в борьбе с инфекционными заболеваниями. Первыми поиск лекарственных растений против новой коронавирусной инфекции начали ученые Китая. У них, с одной стороны, многовековой опыт использования лекарственных растений, как в лечении, так и в профилактике, с другой стороны — эпицентр возникновения COVID-19 находится на их территории.

«Считается, что для человека наиболее полезны плоды и растения, произрастающие на территории его проживания. В настоящем обзоре рассматриваются исследования in vitro и in vivo, сообщающие о иммуномодулирующем потенциале лекарственных растений, произрастающих на территории Сибири и Дальнего Востока», — рассказал руководитель направления «Пищевая биотехнология», доцент института живых систем Станислав Сухих.

При простудных заболеваниях врачи в России традиционно советуют обратить внимание на травы и лесные ягоды, такие как малина, шиповник, шалфей, ромашка, зверобой и др. С ними можно как заварить чай, так и использовать растворы для полоскания горла.

«Однако, новая коронавирусная инфекция коварней всех ранее встречавшихся инфекций гриппа. Известно, что наибольшему поражению при COVID-19, как и при атипичной пневмонии, подвергаются легкие, то особое внимание в своей работе уделяли рассмотрению лекарственных растений, защищающих легкие, а также поддерживающие иммунитет организма в целом», — подчеркивает исследователь.

Традиционно для создания местного иммунитета и снижения вероятности воспалительных заболеваний дыхательных путей рекомендуют и используют имбирь и летучие масла из него, куркумин и чеснок.

Жидкий экстракт бузины (Sambucus nigra) характеризуется противовирусным действием in vitro в отношении гриппа, а также респираторных бактериальных патогенов. Существует доклиническое доказательство того, что бузина ингибирует репликацию и вирусное прикрепление человеческого коронавируса NL63 (HCoV-NL63), который отличается от COVID-19, но также относится к коронавирусам. Бузина оказывается наиболее эффективным средством профилактики или на ранней стадии коронавирусных инфекций.

Отмечается некоторая противовирусная активность компонентов водного экстракта из одуванчика (Taraxacum officinale), препятствующего заражению и снижающего рост клеток вируса гриппа типа A и H1N1.

В листовых овощах, красном луке, семенах и зернах присутствует растительный флавонолом — кверцетин, который зарекомендовал себя, как фармакологический агент при лечении воспалений и онкологии.

Иссоп лекарственный или синий зверобой (Hyssopus officinalis) обладает здоровьесберегающими свойствами благодаря богатству и разнообразию вторичных метаболитов их экстрактов. Изучены его антимикробные, антиоксидантные, противогрибковые, инсектицидные и противовирусные эффекты.

Высушенные корни и корневища солодки (Glycyrrhiza inflata) на протяжении веков используются как фитопрепараты в медицинских практиках многих стран. Экстракты солодки обладают противовирусной, антимикробной, антиоксидантной, противовоспалительной, противоопухолевой активностями, которые определяются содержанием тритерпеновых сапонинов и флавоноидов.

По мнению исследователей, список лекарственных растений, произрастающих на восточных территориях нашей страны и способных помочь поддержать организм в период пандемии, далеко не полный.

«Мы отдаем себе отчет, о той опасности, которая может настигнуть человека в условиях неконтролируемого медиками приема лекарственных средств. Ответ может быть один — четко придерживаться рекомендаций фармацевтов и в случае возникновения малейших осложнений или неадекватных реакций организма, прекращение всякого приема», — подчеркивает Станислав Сухих.

Не последнее место в профилактических мероприятиях занимает и рацион питания, который в период сезонных простудных заболеваний должен быть богат витаминами и антиоксидантами. Добавка к рациону витамина А снижает уровень заболеваемости и смертности при различных инфекционных заболеваниях. Витамин В2 совместно с ультрафиолетовым светом эффективно снижают титр Sars-CoV в продуктах плазмы крови человека. Витамин С широко известен и как антиоксидант, и как ингибитор процесса старения, также принимает участвует в хемотаксисе, фагоцитозе, увеличивая количество активных форм кислорода для уничтожения микроорганизмов. К продуктам богатыми витамином C традиционно относят лимоны, апельсины, киви, гуаве, виноград, однако культивировать их в условиях Сибири и Дальнего Востока крайне затруднительно. Но и наша природа богата плодами с этим витамином: черная смородина, облепиха, шиповник, да и овощные культуры, такие как, брокколи, цветная капуста, перец, черемша и т.д.

Исследователи считают, что при высокой вероятности заболеть, необходим комплексный подход поддержания защитных сил организма, в том числе функциональными пищевыми продуктами и положительными эмоциями. В период пандемий важны исследования различных направлений, которые позволяют накопить критическую массу информации, и справиться с очередным всемирным заболеванием.

Над статьей работали директор института живых систем Ольга Бабич, руководитель направления «Пищевая биотехнология», доцент института Станислав Сухих совместно с коллегами Кемеровского государственного университета (г. Кемерово).