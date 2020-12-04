Лунный календарь стрижек и окрашиваний на убывающей луне на выходные 4-6 декабря 2020 года

Характеристики Луны на 4 декабря 2020 года
На дату 04.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 19 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 85%. Восход Луны в 19:17, а закат в 12:20.
Хронология лунных дней
- 19 лунный день c 18:09 03.12.2020 по 19:17 04.12.2020
- 20 лунный день c 19:17 04.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 4 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. Влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
19 лунный день (−)
4 декабря 2020 года в 12:00 — 19 лунный день. Стрижка в 19 лунный день неблагоприятна. Она может привести к проблемам со здоровьем.
Если Вы нуждаетесь в новых деловых контактах и партнерах, то сегодня стоит красить волосы растительными красителями.
Прическа сегодня не должна быть сложной, лучше чаще расчесывать волосы, это придаст Вам энергию и сил.
День сегодня пройдет в весьма напряженной обстановке, есть риск ввязаться в конфликт. День не пройдет без потерь, возможно если Вы будете правильно управлять своими эмоциями то отделаетесь малыми потерями. При правильном отношении со своими волосами вы сможете правильно настроить связь с космосом.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 5 декабря 2020 года
На дату 05.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 20 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 77%. Восход Луны в 20:35, а закат в 12:51.
Хронология лунных дней
- 20 лунный день c 19:17 04.12.2020 по 20:35 05.12.2020
- 21 лунный день c 20:35 05.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 5 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. Под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
20 лунный день (±)
5 декабря 2020 года в 12:00 — 20 лунный день. Хотите улучшить эмоциональный фон и настроение - новая стрижка как нельзя кстати.
Чтобы не испортить себе позитивный настрой окраску волос стоит отложить.
Постарайтесь расчесывать волосы по направлении сторон света, это придаст вам энергию природы, ее силу.
Сегодняшний день может принести Вам новые мечты и надежды, при правильном распоряжении энергии космоса. Постарайтесь провести день в самоанализе, за чтением духовных книг, медитации.
Влияние дня недели (+)
День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 6 декабря 2020 года
На дату 06.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 21 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 68%. Восход Луны в 21:58, а закат в 13:14.
Хронология лунных дней
- 21 лунный день c 20:35 05.12.2020 по 21:58 06.12.2020
- 22 лунный день c 21:58 06.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 6 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. Под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
21 лунный день (+)
6 декабря 2020 года в 12:00 — 21 лунный день. Стрижка сегодня поможет избавиться от проблем со здоровьем, но не стоит в это время лечить зубы.
Чтобы привлечь к себе правильных и в первую очередь нужных Вам людей стоит покрасить волосы в светлый тон.
Для привлечения космической энергии следует использовать в сегодняшней прическе металлические украшения.
Сегодня, активизируется творческий потенциал. Все внезапные идеи смогут тут же исполнится. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сегодня он подскажет Вам путь к гармонии и любви. Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг, чтобы стать частью окружающего Вас мира.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса