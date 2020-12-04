На сколько вырастет тариф в автобусах тролейбусах с 15 декабря в Новосибирске, стало известно

Ранее представители новосибирского метрополитена просили поднять стоимость проезда до 34 рублей.

Ожидается, что стоимость проезда вырастет на рубль, приказ о повышении цен в метро пока не опубликован.

В Новосибирске приняли окончательное решение о повышении стоимости проезда в автобусах и троллейбусах. Приказ опубликован департаментом по тарифам региона.

Ожидается, что с 15 декабря в Новосибирске цены на проезд в трамваях и троллейбусах вырастет до 24 рублей, а автобусах — до 25 рублей. Цена проезда в маршруте № 111э от автовокзала до аэропорта вырастет до 50 рублей.

Напомним, ранее представители новосибирского метрополитена просили поднять стоимость проезда до 34 рублей. Перевозчик объяснял столь высокую цифру необходимостью развития подвижного состава, а также безопасностью пассажиров. Департамент транспорта одобрил повышение лишь на один рубль — до 26 рублей. В то же время приказа о повышении стоимости проезда в метрополитене пока не опубликовано.