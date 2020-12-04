Зря ЦСКА тратил летом столько же, сколько и «Зенит». «Армейцы» тоже выбыли из еврокубков

«Армейцы» тоже выбыли из еврокубков

Фёдор Чалов и Никола Влашич не забили в этой Лиге Европы ни одного гола!

ЦСКА вторым вслед за «Зенитом» выбыл из еврокубков, если брать российские клубы, выступавшие на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ. Выходит, зря «армейцы» потратили в летнее трансферное окно примерно столько же, сколько и петербургский клуб – 30 млн евро. Для выступления весной в РПЛ и Кубке России длинная скамейка вряд ли потребуется.

Константин Кучаев и Алан Дзагоев вернулись в состав ЦСКА. Первый вышел в основе, а второй просидел все 90 минут в запасе. Виктор Гончаренко не исключал и участие в матче Марио Фернандеса, однако российский бразилец не попал в заявку.



Пока что самый красивый гол дня в ЛЕ залетел в ворота ЦСКА 😩 Надеемся, во втором тайме армейцы найдут, что ответить 💪https://t.co/lDgLLUcG9U pic.twitter.com/1r3xlhDonN — Матч ТВ (@MatchTV) December 3, 2020

В игре с «Вольфсбергом» правый фланг обороны ЦСКА закрывал Константин Марадившили, а Бактиёр Зайнутдинов превратился в левого полузащитника. Ильзат Ахметов в свою очередь вернулся в середину поля. У Гончаренко были какие-то свои идеи на этого соперника, однако «армейцам» не всегда удавалось подстроиться под 4-4-2 с ромбом в полузащите у австрийцев. Поэтому красно-синие имели проблемы в «опорной» зоне при обороне. Одна из таких ситуацией завершилась голом Дарио Визингера на 24-й минуте. Никто не помешал форварду «Вольфсберга» принять мяч, протащить его и пробить из-за штрафной. Возможно, Игорь Акинфеев мог выручить ЦСКА, но уж больно коварный и удивительно точный выстрел получился: мяч от перекладины влетел в сетку.

Обе команды должны были играть на победу, учитывая турнирное положение. В первом тайме по открытой игре ближе к успеху были австрийцы. Они перебили москвичей – 12:8 (5:2). Через центр пришли и некоторые другие опасные моменты «Вольфсберга», включая попадание в штангу перед перерывом. ЦСКА снова недоставало разнообразия при владении мячом на чужой половине поля, хотя Гончаренко надеялся, что теперь-то команда не будет атаковать однобоко. Многое было завязано на индивидуальных действиях Николы Влашича, разгонявшего атаки, подыгрывавшего партнёрам. Плюс из-за расположения игроков гостей имелись возможности для подключений фланговых защитников. Самым бьющим в первом тайме стал Фёдор Чалов (три удара), вот только реализация нападающим моментов по-прежнему остаётся нулевой.

На второй тайм вместо Чалова вышел Адольфо Гайч. Скорее всего, эта замена связана не столько с игрой российского форварда, сколько с тем, что Гончаренко просто должен давать шансы аргентинцу. Тем более в напряжённом графике. Кроме того, не очень хорошо готового пока Кучаева (полузащитник мало напоминал самого себя) поменял Чидера Эджуке.

Вроде бы дела пошли веселее, по лишь на короткий отрезок. В целом же игра в атаке у ЦСКА не клеилась. Было мало взаимодействий между игроками, каждый как будто действовал сам по себе, а команда в целом – простовато. Смены флангов, открывания Влашича в разных зонах, появление ещё пары свежих ног: всё это не срабатывало так, как хотелось болельщикам красно-синих и Гончаренко. Валивший снег делал поле белым, а настроение – совсем чёрным.



В плюс «армейцам» можно занести то, что у австрийцев почти не проходили контратаки. Во втором тайме ЦСКА превзошёл «Вольфсберг» по ударам – 7:1 (в створ – 2:0). Но и Гайч совершил всего 10 касаний мяча – в три раза меньше Чалова. По воротам не бил. У Гончаренко опять есть повод для критики своих форвардов, которые не вытащили хотя бы ничью.

Источник: championat.com