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Грозит до 15 лет лишения свободы блогеру Reeflay. СК завел дело

09:38 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивает следователь.

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В Раменском городском округе задержан блогер, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки

Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего блогера, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч.4 ст.111 УК РФ).

Ранее сообщалось, что 2 декабря утром в доме блогера бригадой «скорой помощи» констатирована смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерть не обнаружено. Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в сети Интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия.

По данным эксперта, помимо прочего у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее 3-х воздействий по лицу. В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились.

В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивает следователь.

Источник: mosobl.sledcom.ru

блогер избил насмерть
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