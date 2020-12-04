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Снова трясет: Землетрясение в 7 баллов распространилось на многие километры

09:47 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, а разрушений, по предварительной информации, нет.

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Сильное землетрясение произошло в Бурятии

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Байкале 3 декабря. Подземные толчки зафиксированы в 20:37, сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы.

Эпицентр находился в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия, здесь интенсивность составила 7 баллов. Энергетический класс —12,7.

Толчки в 5-6 баллов ощущались в поселке Кумора, на железнодорожной станции Ангоя. В соседних населенных пунктах — около 4 баллов.

МЧС по Бурятии напомнило, что землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.

бурятия землетрясение
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