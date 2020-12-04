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Обновил трехмесячный максимум к доллару курс рубля

10:15 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Цены на нефть в свете проходящего заседания ОПЕК+ продолжают колебаться выше уровня 48 долларов.

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Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару

После решений ОПЕК+ курс рубля уверенно растет к доллару и к евро, отыгрывая приближение стоимости нефти к мартовским показателям и обновляя максимумы к доллару со 2 сентября.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 21:59 мск снижается на 68 копеек, до 74,39 рубля, ранее в четверг он опускался до 74,26 рубля. Курс евро при этом теряет 59 копеек, достигая 90,29 рубля, следует из данных Мосбиржи.
Рост западных фондовых индексов и курсов "развивающихся" валют оказывает дополнительную поддержку отечественной валюте.

Как отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка, доллар ушел ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, и установил трехмесячные минимумы.

Рубль уверенно растет на нефти
После решений ОПЕК+ возобновился рост нефтяных котировок к максимумам с марта: стоимость фьючерсов на сорт нефти Brent сейчас прибавляет 1,2% — до 48,8 доллара за баррель. В частности, страны альянса решили увеличить добычу черного золота с января на 500 тысяч баррелей в сутки, в дальнейшем уровень добычи будут определять по итогам ежемесячных министерских заседаний. При этом ОПЕК+ не установил срок действия новых договоренностей.
"Развивающиеся" валюты также растут к доллару, который сам по себе в целом выглядит слабым. Ранее он снизился к иене и евро до минимальной отметки более чем за два года. Инвесторы внимательно следят за ситуацией с пакетом экономической помощи в США.
Западные фондовые индексы прибавляют, также сигнализируя о росте аппетита к риску. Поддержка приходит от макроэкономических данных. В частности, за минувшую неделю число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось до 712 тысяч заявок вместо ожидаемого уменьшения до 775-780 тысяч.
В итоге доллар и евро падают к рублю вечером на 0,7-1%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,65 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогнозы
Цены на нефть в свете проходящего заседания ОПЕК+ продолжают колебаться выше уровня 48 долларов, а санкционное затишье добавляет российской валюте уверенности, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС мир инвестиций".

"В дальнейшем ожидаем попыток американской валюты закрепиться в диапазоне 73-75 рублей. Однако ухудшение внешнего фона может спровоцировать волну восстановления доллара. В этом случае валюта США попытается отыграть часть потерь и вернуть уровень 75 рублей", — добавил Зварич.
При этом, по мнению аналитиков, "потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен", в конце недели доллар может вернуться ближе к отметке в 75 рублей.

Источник: РИА Новости

валюта доллар курс рубля
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