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Предотвратил возможные аварии семи ракет "Союз-2" Роскосмос

10:00 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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В случае ЧП в полете установить истинную причину несрабатывания клапана было бы практически невозможно.

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По итогам проведенной специалистами Роскосмоса проверки была определена конкретная партия, заводская смена и конкретный мастер, допустивший брак

Специалисты Роскосмоса обнаружили в блоках первых ступеней семи ракет "Союз-2" некачественные клапаны, произведенные одним из подрядчиков, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Проверку решили провести после того, как был найден бракованный клапан в ракете "Союз-СТ" на космодроме Куру. Бракованную деталь заменили и ракета 2 декабря успешно вывела на орбиту спутник ОАЭ.
Параллельно была проведена проверка всех хранящихся и готовящихся к пуску блоков первых ступеней ракет "Союз-2" на различных космодромах. После выявления брака некондиционные детали заменили. В том числе, была произведена замена на ракете "Союз-2", запущенной накануне с космодрома Плесецк с тремя спутниками "Гонец".

Собеседник агентства отметил, что обнаружение брака позволило предотвратить возможные аварийные ситуации. В случае ЧП в полете установить истинную причину несрабатывания клапана было бы практически невозможно, подчеркнул он.
По итогам проведенной специалистами Роскосмоса проверки была определена конкретная партия, заводская смена и конкретный мастер, допустивший брак при производстве клапанов в 2016 году. Деталь производится самарским предприятием "ОДК-Кузнецов", которое входит в Ростех, уточнил источник.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил об обнаружении дефектной детали при подготовке ракеты "Союз-СТ" к пуску с космодрома Куру. Позднее эту информацию подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что если бы этого не случилось, произошла бы авария.

Источник: РИА Новости

брак клапан ракета Роскосмос
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