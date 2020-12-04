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Электронная запись на вакцинацию от коронавируса стартовала в Москве

10:04 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.

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В Москве стартует электронная запись на вакцинацию от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 медиков и учителей, а также работников городских соцслужб стартует в Москве в пятницу с 8.00, регистрация возможна только через портал mos.ru.
В среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, два миллиона доз вакцины будет готовы уже в ближайшие дни.
Кто может привиться

На данный момент вакцинация от коронавируса доступна только москвичам, находящимся в основной группе риска. К ним относятся горожане, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. Кроме медработников и педагогов вакцинироваться смогут сотрудники городских социальных учреждений.

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.
Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Где можно привиться
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.
Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.
На сегодняшний день в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед.
Работа прививочных пунктов в Москве начнется 5 декабря.

Как привиться
Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.
Привитые москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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