«Плевком в лицо ветеранов» назвала выступление Украины в ООН Захарова

Памятник советским воинам в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала речь постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы "стратегией позора".

Накануне, во время выступления на заседании Генассамблеи, Кислица поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии и обвинил СССР в убийстве "тысяч украинцев". При этом большинство представителей других стран высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом.

"Ознакомилась с выступлением постпреда Украины при ООН Кислицы в ходе специального торжественного заседания ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны. Что там происходит в недрах киевской дипломатической мысли, даже представить страшно после строк о том, что "советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — во время отступления в 1941 году", — написала Захарова в Facebook.



Она напомнила, что Кислица назвал украинцев и поляков первыми жертвами плана, который "разрабатывали Гитлер и Сталин"."Это все было произнесено в стенах Организации Объединенных Наций, создание которой началось еще в годы войны при непосредственном участии тех, кого он посмел назвать "оккупантами", — отметила Захарова, добавив, что "исторический ревизионизм и русофобия уже не удивляют".

Как считает дипломат, своими высказываниями Кислица "надругался" над логикой украинского руководства. В качестве примера она привела слова президента страны Владимира Зеленского, три недели назад поздравившего США с Днем ветеранов и рассказавшего об общих победах украинцев и американцев во всем мире.

"По словам Зеленского, многие американские герои имели украинские корни. Внимание, вопрос: сколько героев в рядах "советских войск", о которых говорил Кислица, имели украинские корни? Особенно если вспомнить, что в упомянутой им операции 1939 года принимали участие в том числе соединения Киевского и Белорусского военных округов?" — спросила Захарова.

Представитель МИД также задалась вопросом, о каких именно "советских войсках" говорил Кислица.

"Если про "Советскую армию", то она в таком названии существует с 1946 года. Очевидно, что про Красную армию. Она представляла собой Вооруженные силы Советского Союза, который соосновала Украина. Получается, по Кислице, сначала Украина поучаствовала в создании СССР, а потом в его составе двинула войска для оккупации своей территории, которой тогда владела Польша. То есть Украина сама себя оккупировала, находясь в составе Советского Союза? Или как?" — поинтересовалась дипломат.

Захарова отметила, что после выступления украинского постпреда хочется узнать, как Киев квалифицирует события 1939 года: "как воссоединение украинского народа или как "оккупацию".

Дипломат указала, что если, как говорит Кислица, Украину "оккупировали" советские войска, то тогда должен был произойти и обратный процесс.



"Но "деоккупации", замечу, не произошло. Ведь советские войска оттуда не выходили. Их просто переподчинили и переименовали. Двадцать четвертого августа 1991 года, провозгласив независимость Украины, Верховный Совет УССР принял решение о переводе под свою юрисдикцию всех военных формирований Вооруженных сил СССР на территории Украинской ССР и о создании Министерства обороны Украины", — пояснила она.Захарова напомнила, что в это время "на территории бывшей УССР располагались три военных округа Вооруженных сил СССР численностью более 700 тысяч военнослужащих"."Главное. Киев хочет усидеть на всех стульях зала ГА ООН сразу: с одной стороны, ежегодно с 2014 года голосуя против принимаемых по инициативе России резолюций Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, с другой — строя из себя жертву некой "советской оккупации" времен Второй мировой", — напомнила представитель МИД.

Она осудила последовательную героизацию гитлеровских сообщников — Бандеры, Шухевича, Стецько и "прочих коллаборационистов, виновных в уничтожении сотен тысяч евреев, поляков, русских, украинцев". По словам Захаровой, эта стратегия оставила Киеву "лишь один стул — позорный".

"Это подтверждает и упомянутое голосование против резолюций Генассамблеи ООН, и фактически отречение от признания роли своей Советской республики в учреждении ООН", — написала Захарова.

Она напомнила Кислице, что его "герои" — украинские националисты — "были частью гитлеровских планов нападения на Польшу задолго до заключения пакта о ненападении между СССР и Германией". Захарова специально привела для украинского дипломата цитату из британских СМИ.

"В апреле 1939 года Верховное командование вермахта завершило разработку плана нападения на Польшу — Fall Weiss. С территории Словакии против польской армии "Карпаты" должна была наступать 14-я немецкая армия генерал-полковника Вильгельма Листа. Ей предполагалось придать соединения словацкой армии и "Украинский легион". Немцы по согласованию с Центральным проводом Организации украинских националистов (ОУН) начали формирование "Легиона" из бывших сечевиков и иных добровольцев в мае 1939 года. "Украинский легион", или "Военные отряды националистов", был сформирован летом 1939 года, когда германское командование завершало подготовку к нападению на Польшу. ОУН под руководством А. Мельника видела в "легионе Сушко" основу будущей украинской армии", — говорится в ней.

Захарова дополнила эту цитату информацией из рабочего дневника руководителя диверсионного подразделения германской военной разведки ("Абвер-2") Эрвина фон Лахузена: "По первоначальным планам гитлеровского руководства, поводом для нацистского нападения на Польшу должно было стать "восстание", организованное Организацией украинских националистов". "Эти планы изменились лишь в последний момент", — добавила она.



"Рекомендую Кислице в следующий раз позориться до конца и с трибуны ООН вдохновенно рассказать, как на Украине отмечается годовщина принятия "Акта провозглашения Украинского государства" в 1941 году. Этим историческим документом провозглашалось создание "нового украинского государства на материнских украинских землях", которое "будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией под руководством вождя Адольфа Гитлера, создающего новый порядок в Европе и всем мире", — отметила Захарова.Провозглашение этого акта сопровождалось кровавым погромом евреев, который устроили боевики ОУН, подчеркнула Захарова."Последнее. Выступление Кислицы — плевок в лицо всем советским ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, живущим на Украине. Не говоря уже о том, что это надругательство над памятью миллионов украинцев, сражавшихся в рядах Красной армии, партизанских отрядах, подполье и отдавших свои жизни за освобождение мира от коричневой чумы", — заключила дипломат.

Источник: РИА Новости