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Занимался гиперзвуковыми авиатехнологиями арестованный за госизмену ученый Анатолий Губанов

10:45 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Он написал больше 110 научных работ, работал в ЦАГИ и в Московском физико-техническом институте

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Среди публикаций труды об исследовании турбулентности при полете

Задержанный по подозрению в госизмене Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте и занимается изучением тем работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, по которым написал 119 научных работ, следует из публикаций на сайте научной электронной библиотеки elibrary.
Согласно данным с сайта, ученый Анатолий Губанов работает в ЦАГИ. На сегодняшний день в базе данных за ним числятся 119 научных работ на русском и английском языках. Индекс Хирша у ученого равен пяти.
Среди публикаций труды об исследовании турбулентности при полете на больших числах Маха (скоростей звука), сравнение расчетных и экспериментальных данных по аэродинамике высокоскоростного гражданского самолета, исследования концепций высокоскоростных гражданских самолетов, публикации в рамках выполнения научных работ по международному проекту Hexafly-int (High-Speed Experimental Fly Vehicles – International, "Высокоростной экспериментальный летательный аппарат, международный"), анализ разработок гиперзвуковых технологий за рубежом.

госизмена самолет ученый
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