Жуткое число новых зараженных COVID-19 за сутки на 4 декабря назвали в Бердске

10:05
04.12.2020
Фото: Курьер. Среда. Бердск
Всего в городе официально зарегистрировано 851 случай.
По данным оперативного штаба на 4 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1114 жителей города, 33 ребёнка.
Тестов взято - 127.
Выздоровевших и выписанных - 790.
На сегодняшний день 14 новых пациентов с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 851 случай.
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От редакции
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