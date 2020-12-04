Жуткое число новых зараженных COVID-19 за сутки на 4 декабря назвали в Бердске

Всего в городе официально зарегистрировано 851 случай.

Выздоровевших и выписанных - 790

По данным оперативного штаба на 4 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1114 жителей города, 33 ребёнка.

Тестов взято - 127.

Выздоровевших и выписанных - 790.



На сегодняшний день 14 новых пациентов с положительным COVID 19.Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 851 случай.