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Жуткое число новых зараженных COVID-19 за сутки на 4 декабря назвали в Бердске

10:05 04.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего в городе официально зарегистрировано 851 случай.

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Выздоровевших и выписанных - 790
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Отремонтируют жуткие инфекционное и хирургическое отделения в ЦГБ Бердска. Когда построят новую "скорую", стало известноЗакрываются классы в школах на карантин из-за COVID-19 в Бердске. Названо новое число зараженных педагогов и учеников за сутки на 4 декабряЕщё 739 новостей

По данным оперативного штаба на 4 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1114 жителей города, 33 ребёнка.
Тестов взято - 127.
Выздоровевших и выписанных - 790.

На сегодняшний день 14 новых пациентов с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 851 случай.

"Бердская красавица-2018" коронавирус оперштаб сводка число зараженных
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