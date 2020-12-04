Остановить смертельное ДТП должен новый светофор на трассе Р-256 на повороте на Лебедевку под Бердском. Смотрите видео

Этот участок всегда был опасным, здесь происходило много аварий, рассказала инспектор по пропаганде Искитимского ГАИ Ольга Ерохина "Курьер. Среда. Бердск". Светофор работает с 3 декабря.

Новый светофор на трассе Р-256 появился под Бердском

Новый светофор установили на свертке на с. Лебедевка с трассы Р-256 под Бердском. Он заработал 3 декабря. Светофор призван остановить массу аварий на опасном участке, рассказала "Курьер. Среда. Бердск" инспектор по пропаганде ГАИ Искитимского района Ольга Ерохина.

- Возле поворота на Лебедевку - это всегда был аварийно-опасный участок, - подчеркнула Ольга Николаевна 4 декабря

Ерохина обещала предоставить сводку ДТП на этом отрезке трассы. Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова

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