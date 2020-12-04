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Остановить смертельное ДТП должен новый светофор на трассе Р-256 на повороте на Лебедевку под Бердском. Смотрите видео

10:46 04.12.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Этот участок всегда был опасным, здесь происходило много аварий, рассказала инспектор по пропаганде Искитимского ГАИ Ольга Ерохина "Курьер. Среда. Бердск". Светофор работает с 3 декабря.

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Новый светофор на трассе Р-256 появился под Бердском

Новый светофор установили на свертке на с. Лебедевка с трассы Р-256 под Бердском. Он заработал 3 декабря. Светофор призван остановить массу аварий на опасном участке, рассказала "Курьер. Среда. Бердск" инспектор по пропаганде ГАИ Искитимского района Ольга Ерохина.

- Возле поворота на Лебедевку - это всегда был аварийно-опасный участок, - подчеркнула Ольга Николаевна 4 декабря

Ерохина обещала предоставить сводку ДТП на этом отрезке трассы. Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова

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